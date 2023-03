29 mar 2023 09:40

C’ERAVAMO TANTO AMATI – MOSCA METTE NEL MIRINO BERLINO CHE PER ANNI HA FATTO IL FILO AI RUSSI DAI QUALI DIPENDEVANO PER IL LORO FABBISOGNO ENERGETICO. ARCHIVIATI I BUONI RAPPORTI, IL GOVERNO TEDESCO AUMENTA LA SPESA PER L’ASSISTENZA MILITARE IN UCRAINA A 15 MILIARDI E FA INCAZZARE IL PORTAVOCE DEL CREMLINO PESKOV CHE TUONA: “LA GERMANIA È SEMPRE PIÙ COINVOLTA NEL CONFLITTO UCRAINO” – INTANTO UN DRONE UCRAINO È ARRIVATO A 70 CHILOMETRI DA MOSCA…