7 giu 2023 19:46

L’ERBA DEL VICINO NON È POI COSÌ VERDE – A WASHINGTON UN GIUDICE HA IMPOSTO A UN UOMO DI NON FUMARE PIÙ MARIJUANA NEL SUO APPARTAMENTO DOPO LA DENUNCIA DI UNA 76ENNE CHE SI ERA LAMENTATA DELL’ODORE INTENSO, SOPRATTUTTO DI NOTTE – LEI SI È LAGNATA DI NON RIUSCIRE PIÙ A DORMIRE E IN TRIBUNALE LE HANNO DATO RAGIONE. E ORA GLI APPASSIONATI DI CANNE TREMANO PER…