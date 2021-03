8 mar 2021 11:35

L’ESAME PIU’INDIGESTO PER FRANCESCO POLIDORI: AGLI ARRESTI DOMICILIARI IL FONDATORE DEL MITOLOGICO CEPU DEL “TUTTI SI POSSONO LAUREARE” PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA, AUTORICICLAGGIO, SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - I FINANZIERI HANNO PROCEDUTO ANCHE A UN SEQUESTRO PREVENTIVO PER 28 MILIONI DI EURO – GLI SPOT STRACULT DEL GRUPPO: VIDEO