L'ESERCITO DI FOLLOWER VA IN GUERRA – CAOS A NEW YORK PER IL RADUNO DEI FAN DELLO YOUTUBER KAI CENAT

(ANSA) - La polizia di New York ha fermato la star dei social media Kai Cenat che ha diffuso l'annuncio, rivelatosi poi falso, della Playstation 5 in regalo. Lo riportano i media americani. Il suo annuncio ha causato una folla improvvisa e messo in difficoltà la polizia. (ANSA).

Lo streamer Kai Cenat promette regali e scatena caos e violenza a New York

Con un messaggio social lo streamer Kai Cenat aveva richiamato i propri fan promettendo loro in regalo Playstation, computer e microfoni a partire dalle 16 a New York. Migliaia di persone si sono riversate a Union Square, il luogo dell'appuntamento, scatenando il panico. Una rivolta fatta di violenza e lanci di bottiglie contro la polizia che è stata colta alla sprovvista. La reazione delle forze dell'ordine è stata però durissima, numerosi gli arresti tra cui anche lo stesso influencer Kai Cenat.

"Quando l'influencer è arrivato, chi era nel parco ha iniziato a commettere atti di violenza contro il pubblico e la polizia", ha detto il capo del New York Police Department, Jeff Maddrey. […]

La polizia ha arrestato Kai Cenat e non esclude di accusarlo formalmente di "incitamento alla rivolta". L'influencer ha sei milioni e mezzo di follower su Twitch e vanta un numero di abbonamenti record con più di 300.000 persone che hanno pagato in febbraio per accedere ai suoi contenuti.

Dal 2021 Twitch ha vietato all'influencer l'accesso alla piattaforma in varie occasioni e per diversi motivi, dalle minacce ai video sotto l'influenza di droghe.

Quanto accaduto "mostra il potere dei social media", ha detto la polizia di New York, osservando la rapidità con cui il messaggio di Kai Cenat si è diffuso online e con cui migliaia di persone si sono riversate sul luogo dell'appuntamento.

[…] Twitch è una società di streaming basata su internet che fornisce una piattaforma per trasmettere contenuti in streaming tra cui videogiochi, musica, spettacoli televisivi, eventi sportivi e altro ancora. La piattaforma è una comunità globale in cui un numero crescente di streamer sta trasmettendo live contenuti. […] Gli spettatori possono seguire uno streamer e ricevere notifiche quando inizia un nuovo programma o evento. Twitch ha attualmente oltre 15 milioni di streamer ogni giorno.

[…] Uno streamer […] è un aspirante esperto di streaming on-line che pubblica contenuti sulla piattaforma Twitch. Utilizzano generalmente un webcam o webcam, con l'utilizzo di audio e di immagini che possono essere riprodotte sullo schermo. Lo streamer può utilizzare varie tecnologie […], tra cui live streaming di giochi, chat room, creazione di contenuti personalizzati ed espansione del proprio contenuto. […] Tipicamente, gli streamer condividono video tutorial di gioco, notizie, recensioni di giochi, podcast, dirette di eventi sportivi, programmi televisivi, video pianificati e altri contenuti creati da loro stessi. Gli streamer possono anche partecipare a interviste con celebrità, creare contenuti tutorial e promuovere prodotti e servizi.

