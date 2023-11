11 nov 2023 08:10

L’ESERCITO DI ISRAELE SI PREPARA A COMBATTERE PER UN ANNO A GAZA – SECONDO UN RAPPORTO MILITARE PUBBLICATO DA “TIMES OF ISRAEL”, “NON CI SONO PRESSIONI PER FARE IN FRETTA, IL MESSAGGIO PER I COMANDANTI È DI LAVORATE LENTAMENTE E IN MODO SICURO” – L’OBIETTIVO DI TEL AVIV È INSTAURARE A GAZA UN NUOVO GOVERNO CHE NON SIA SOSTENUTO DA HAMAS O DAGLI IRANIANI – È SCONTRO TRA L’AMBASCIATA DI ISRAELE NEGLI STATI UNITI E IL DIPARTIMENTO DI STATO USA SULLA DEMOLIZIONE DI UNA CASA PALESTINESE…