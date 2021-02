L’ESERCITO DELLE “FIGLIE DI” IN PASSERELLA – DOPO LA POETESSA DEI MIEI STIVALI AMANDA GORMAN, ELLA EMHOFF, FIGLIASTRA DI KAMALA HARRIS, È STATA INGAGGIATA DALL’AGENZIA DI MODELLE IMG: LA 22ENNE ERA STATA NOTATA IL GIORNO DELL’INAUGURAZIONE E NELLE ORE SUCCESSIVE LE SUE ASCELLE PELOSE SU INSTAGRAM AVEVANO FATTO INCETTA DI LIKE – MA NON SONO GLI UNICI DUE COLPI MESSI A SEGNO DALL’AGENZIA CHE HA CHIUSO ANCHE UN CONTRATTO CON NATALIE, LA FIGLIA DI KOBE BRYANT… - VIDEO

Da "Ansa"

ella emhoff 18

Amanda Gorman non è l'unica star ad essere emersa dall'Inauguration Day: Ella Emhoff, figlia di Douglas Emhoff, marito di Kamala Harris e dunque anche figlia della vice presidente americana, ha firmato per una delle più importanti agenzie di modelle al mondo (che rappresenta tra gli altri Karlie Kloss, Alek Wek e Ashley Graham). La giovane, 22 anni, è stata infatti ingaggiata dalla IMG, la stessa agenzia con la qualche giorno fa aveva firmato la poetessa Gorman.

E come la Gorman, Ella aveva stupito tutti per il suo look durante la cerimonia di giuramento del presidente Joe Biden e della vice presidente. La Emhoff, figlia del Second Gentleman Doug Emhoff e dunque figlia acquisita di Kamala Harris, che lei chiama Momala, indossava un cappotto a quadri Miu Miu con anche un vistoso collo bianco e sotto un vestito disegnato da Jill Lincoln e Jordan Johnson un abito Batsheva bordeaux. Attualmente Ella è una studentessa presso la Parsons School of Design di New York.

ella emhoff 19

"Non si tratta più di forma, dimensione o genere", ha affermato Ivan Bart, presidente di IMG Models al The New York Times commentando l'ingresso della giovane in agenzia. Ciò da cui i marchi sono attratti e ciò che vogliono i consumatori è l'autenticità. “Ella comunica questo momento nel tempo. C'è una sfacciataggine e una gioia che trasuda. E quando l'ho vista al giuramento, ha pensato: "Wow, sta comunicando alla moda".

La decisione di Ms. Emhoff di lavorare con IMG riflette sia il suo interesse per il design - è una senior presso la Parsons School of Design di New York, dove studia belle arti con un focus sui tessuti - sia la crescente importanza del brand ambassador nel marketing. Nei giorni precedenti all'evento, Ella aveva circa 50.000 follower su Instagram, secondo il social metric tracker Social Blade. Una settimana dopo, ne aveva più di 300.000.

AMANDA GORMAN

E' anche in un certo senso l'apertura del mondo della moda verso l'amministrazione Biden, con la sua attenzione alla diversità e all'empatia, dopo quattro anni antagonistici con l'amministrazione Trump. Nel 2016, alcuni stilisti hanno dichiarato pubblicamente che non avrebbero vestito Melania Trump a causa della sua associazione con le politiche del marito; ora sono di nuovo in balia di Washington.

"Sono rimasta piuttosto sorpresa di quello che è accaduto con IMG perché quando ero più giovane, non l'ho mai visto come interesse", ha dichiarato Ella Emhoff al NYT in una chiamata dalla sua casa a Brooklyn. "Essendo qualcuno che, come molte ragazze là fuori, aveva problemi di autostima, è intimidatorio e spaventoso entrare in questo mondo della moda che è iper-concentrato su di te e sul corpo", ha detto sostenendo che ciò che le ha fatto cambiare idea è stato vedere la diversità dei modelli che lavorano oggi e l'opportunità di essere "parte di quel cambiamento", come artista con una passione creativa che va oltre il semplice essere un manichino - così come "tatuaggi davvero strani e una specie di taglio di capelli originale .

ELLA EMHOFF

"Ella, come molte giovani influencer più autentiche - leggi lo speciale 'Viaggio nel mondo degli influencer' nei suoi selfie, non si trucca molto e non si asciuga accuratamente i capelli naturalmente ricci. Mostra i peli delle ascelle e i tatuaggi da cartone animato, che includono uova e pancetta a forma di faccina sorridente e una mucca. Non è sicura di quanti ne abbia. "Forse intorno ai 18 ora", ha detto, inclusi molti che ha fatto lei stessa durante la quarantena e alcuni che i suoi genitori "potrebbero non conoscere".

natalia bryant 3

Indossa Crocs e abiti fatti a mano, sebbene abbia anche quella che definisce una "uniforme" di pantaloni neri e una canotta bianca. L'incontro con Igm è precedente all'Inauguration Day. Durante l'estate Ivan Bart, presidente di IMG Models l'ha conosciuta ad una raccolta fondi per Kamala Harris. "L'ho notata non appena ha varcato la soglia". Sul suo account Instagram, Ella Emhoff pubblica spesso i suoi progetti di maglieria, come pantaloni a righe dai colori vivaci. Mostra anche sostegno al movimento della moda slow e etica e alla comunità queer. Le sue passate apparizioni come modella includevano un servizio fotografico per Buffalo Zine, una rivista di moda indipendente.

natalia bryant 6

Da “Ansa”

Natalia Bryant entra a far parte della squadra IMG. L'agenzia di modelle, una delle più importanti al mondo, ha ingaggiato la figlia maggiore del defunto campione di basket Nba Kobe Bryant.

La ragazza ha da poco compiuto 18 anni. "Sono entusiasta e onorata di far parte della famiglia IMG", ha scritto su Instagram. Nonostante sia appena agli inizi, Natalia ha già oltre due milioni e 300 mila follower sul social media.

L'ingaggio di Natalia è il terzo di alto profilo da parte della IMG. Prima di lei ha messo sotto contratto Ella Emhoff, 21 anni, figliastra della vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris, e Amanda Gorman, 22 anni, la giovane poetessa invitata al giuramento del presidente Joe Biden.

ella emhoff 20

Ad una new entry corrisponde una partenza. Si tratta della super model Gisele Bündchen, anche signora Brady, che dopo 22 anni ha rescisso il contratto con l'IMG. Giselle, 40 anni, ha deciso di essere rappresentata dalla sorella gemella Patricia.

natalia bryant 8 ella emhoff 7 natalia bryant 5 ella emhoff 16 natalia bryant 4 ella emhoff 10 natalia bryant 9 ella emhoff 4 ella emhoff 2 ella emhoff 3 ella emhoff 17 ella emhoff 15 ella emhoff 1 ella emhoff 14 ella emhoff 5 ella emhoff 13 ella emhoff 6 ella emhoff 11 ella emhoff 12 ella emhoff 9 natalia bryant 1 natalia bryant 2 natalia bryant 7

ella emhoff 8 AMANDA GORMAN 2 amanda gorman con doppia mascherina