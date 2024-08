11 ago 2024 11:40

UN’ESPLOSIONE HA FATTO CROLLARE UN TRULLO A CISTERNINO, IN PROVINCIA DI BRINDISI – UNA DONNA, CHE SI TROVAVA NELLA STRUTTURA, È RIMASTA FERITA ED È STATA TRASPORTATA IN CODICE ROSSO IN OSPEDALE. UN'ALTRA PERSONA È RIMASTA SOTTO LE MACERIE E I VIGILI DEL FUOCO STANNO SCAVANDO PER RECUPERARLA – A CAUSARE L’ESPOSIONE SAREBBE STATA UNA FUGA DI GAS