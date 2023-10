L’ESTATE ETERNA È FINITA – NEI PROSSIMI GIORNI SONO ATTESE PIOGGE E TEMPORALI SU TUTTA ITALIA - IN QUESTE ORE, PERÒ, IL VENTO DI SCIROCCO FA ALZARE LE TEMPERATURE SOPRATTUTTO AL CENTROSUD DOVE, ANCHE OGGI, SI REGISTRANO 30 GRADI - IL FRONTE FREDDO ENTRERÀ IN AZIONE MARTEDÌ AL NORD E IN TOSCANA CON FENOMENI ANCHE INTENSI CHE SI ESTENDERANNO ENTRO SERA AL RESTO DEL CENTRO, POI MERCOLEDÌ TOCCHERÀ ANCHE AL SUD...

Estratto da www.leggo.it

maltempo

L'autunno irrompe con forti perturbazioni, pilotate da un vortice atlantico che punta verso l'Italia. Nei prossimi giorni sono attese piogge e temporali. Ma il caldo anomalo continua a essere protagonista, soprattutto al Sud a causa dello scirocco. […]

Lunedì un primo impulso instabile viene registrato su Nordovest e Toscana. Sul resto d'Italia la settimana comincia invece più stabile, con l'anticiclone africano che determina clima caldo soprattutto al Sud, destinato tra l'altro ad intensificarsi fino a martedì. Proprio oggi verranno punte di 28/30°C sulle regioni meridionali e su quelle del medio Adriatico, per la presenza di intense correnti sciroccali che precederanno l'ingresso della perturbazione, comunica 3BMeteo.

sole e pioggia

Il fronte vero e proprio entrerà in azione martedì al Nord e in Toscana con fenomeni anche intensi che si estenderanno entro sera al resto del Centro, poi mercoledì toccherà anche al Sud. Al Nord piogge sparse già al mattino a partire dal Nordovest, in intensificazione dal pomeriggio in Liguria, specie sul settore di Levante, e in estensione all'ovest Emilia, entro sera alla Lombardia. Resistono ampie schiarite al Nordest, pur con cieli velati. Al Centro peggiora in Toscana con piogge sparse dal pomeriggio, più frequenti sulle aree settentrionali, condizioni più soleggiate altrove pur con cielo offuscato da velature e stratificazioni alte. […]

pioggia 6

Al Nord maltempo diffuso con piogge e rovesci a tratti temporaleschi, anche intensi in Liguria dove si trasferiranno rapidamente dal Ponente al Levante, così come su Lombardia e Triveneto, specie sul Friuli VG, con possibilità di locali nubifragi; fenomeni più deboli al Nordovest, dove tenderanno ad attenuarsi entro sera. Al Centro maltempo in Toscana con piogge e temporali in estensione in giornata a Umbria e Lazio, anche di forte intensità e con possibilità di locali nubifragi entro sera, riporta 3B Meteo.

pioggia 1

Nubi in aumento anche sulle regioni adriatiche, ma con piogge soltanto di debole intensità in arrivo dalla sera, più frequenti sulle aree interne appenniniche. Al Sud cielo sereno offuscato da velature e stratificazioni alte, in ispessimento la sera in Campania con qualche pioggia in arrivo sulle aree settentrionali. In Sardegna rapido peggioramento con piogge e temporali in estensione dal versante occidentale verso quello tirrenico. Venti tesi o forti tra sudovest e sudest. Temperature in calo al Nord, Toscana e Sardegna, in aumento al Sud e sul medio Adriatico. […]