D’ESTATE LE POMPE SONO PIÙ CARE! – IN COINCIDENZA CON L’INIZIO DELLE VACANZE IL COSTO DEI CARBURANTI È AUMENTATO. LE COMPAGNIE PETROLIFERE SOSTENGONO CHE NON SIA IN ATTO UNA SPECULAZIONE, MA IL PREZZO DEL CARBURANTE È TORNATO SOPRA I 2 EURO A LITRO (NELLA MODALITÀ “SERVITO”) PROPRIO QUANDO LE PERSONE VIAGGIANO PER GODERSI LE FERIE – RINCARI ANCHE NEL “SELF SERVICE”, SIA PER LA BENZINA CHE PER IL DIESEL...

Estratto dell’articolo di Luigi Grassia per “la Stampa”

pompe di benzina 3

Sembra proprio la consueta fiammata estiva dei prezzi dei carburanti: arriva la stagione delle vacanze e le compagnie ne approfittano per aumentare i listini della benzina e del gasolio, tanto sanno che gli automobilisti in partenza dovranno pagare comunque. I petrolieri negano che sia in atto una speculazione, ma intanto i rincari in Italia sono un fatto oggettivo: in modalità "servito" la benzina è tornata a costare in media 2 euro al litro, mentre l'osservatorio Quotidiano Energia rileva che le quotazioni internazionali dei carburanti sono in leggera discesa e quindi non possono essere invocate a giustificazione.

pompe di benzina 2

Secondo un altro osservatorio, quello (ufficiale) del ministero dei Trasporti, sulla rete nazionale il prezzo medio praticato della benzina in modalità "self service" nell'ultima rilevazione è di 1,865 euro al litro (contro 1,860 nella precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,855 e 1,879 euro al litro (nei distributori "no logo", cioè non legati a determinate compagnie, si paga un po' meno: 1,848).

pompe di benzina 1

Invece il prezzo medio del gasolio "self" è di 1,712 euro al litro (rispetto al precedente 1,704), con le singole compagnie che oscillano fra 1,696 e 1,726 euro (no logo 1,695). Quanto al carburante in modalità servito, per la benzina il prezzo medio praticato è tondo, avendo toccato i 2,000 euro al litro (1,996 il dato precedente) con gli impianti che propongono prezzi tra 1,939 e 2,079 euro al litro (no logo 1,900). […]

pompa benzina