D’ESTATE LE POMPE SONO PIÙ CARE – IN COINCIDENZA CON L’INIZIO DELLE VACANZE, IL COSTO DEI CARBURANTI È TORNATO AI LIVELLI DEL GOVERNO DRAGHI E UN PIENO DI BENZINA PUO’ COSTARE FINO A 127 EURO – IN ALCUNE TRATTE AUTOSTRADALI PER IL SERVITO LA BENZINA HA RAGGIUNTO DI 2,50 EURO AL LITRO – LA DENUNCIA DI ASSOUTENTI: “I RINCARI SONO INGIUSTIFICATI”- I PREZZI ALLE STELLE NON SAREBBERO DOVUTI ALLE DIFFICOLTÀ SULL’APPROVIGIONAMENTO A CAUSA DI GUERRA E PANDEMIA, COME SUCCESSO IN PRECEDENZA, MA DA…

Estratto dell’articolo di Lodovica Bulian per www.ilgiornale.it

In autostrada e nelle strade extraurbane ci sono prezzi che non si vedevano da quando al governo c'era Mario Draghi, che di fronte all'emergenza aveva varato il taglio delle accise sulla benzina - con oltre 7 miliardi stanziati tra marzo e novembre. Una riduzione che l'esecutivo Meloni aveva scelto di non prorogare, salvo trovarsi, a gennaio scorso, con un altro picco dei prezzi, poi di nuovo scesi negli ultimi mesi. Invece in questi giorni, alla vigilia del bollino rosso dell'esodo di agosto, in alcune tratte autostradali per il servito la benzina ha raggiunto il picco di 2,50 euro al litro.

Assoutenti denuncia carburanti alle stelle su tutta la rete […] senza un'apparente giustificazione. Non è lo stesso caro prezzi innescato oltre un anno fa dalla difficile congiuntura internazionale che mordeva gli Stati sull'approvvigionamento di gas ed energia. Ora i rincari sono anche concomitanti a una domanda di carburanti ai massimi, con 20 milioni di italiani in partenza ad agosto, come rileva Coldiretti, il 25 per cento in più di luglio.

Secondo Assoutenti, «l'andamento del petrolio potrebbe influire sugli aumenti dell'ultimo periodo - spiega il presidente di Furio Truzzi - ma la velocità a cui crescono i listini e la concomitanza con le partenze estive, ci fa temere che ci siano altre motivazioni. Chiediamo al governo di ricorrere a Mister Prezzi (il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ndr) e alla Commissione di allerta rapida per svelare cosa avviene durante tutta la filiera, dall'estrazione alla vendita».

I numeri parlano. «In due mesi, da maggio ad oggi - continua Truzzi - la benzina ha registrato un rincaro medio del 4,9%, il gasolio del 5,6%. Un pieno di benzina al distributore più caro rilevato dalla nostra indagine, arriva a costare 127 euro». Secondo la Federazione dei gestori carburanti il nodo va però cercato nella gestione delle concessioni autostradali. «I concessionari hanno messo a reddito le loro concessioni non solo con i pedaggi, ma anche con le pompe di benzina e con la ristorazione», ha spiegato il segretario nazionale Alessandro Zavalloni arriva a costare 127 euro

