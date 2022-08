9 ago 2022 14:25

È L’ESTATE DEI PREDATORI DI OROLOGI – L’ULTIMO CASO LA SCORSA NOTTE IN PIENO CENTRO A ROMA: UN 34ENNE STAVA PASSEGGIANDO IN VIA DEL CORSO QUANDO È STATO AGGREDITO DA TRE PERSONE CHE VOLEVANO RUBARGLI IL ROLEX – PRESO A CALCI, IL MALCAPITATO HA URLATO E CHIESTO AIUTO MA NESSUNO È INTERVENUTO – FINITO IN OSPEDALE CON DUE COSTOLE ROTTE, ALMENO È RIUSCITO A DIFENDERE IL PREZIOSO OROLOGIO…