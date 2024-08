12 ago 2024 14:58

UN’ESTATE DA RICOVERO – IL CALDO E L’AFA NELLE CITTÀ D’ARTE MANDANO IN OSPEDALE DECINE DI TURISTI CHE, TRA SVENIMENTI E MALORI, NON RIESCONO A RESISTERE ALLE TEMPERATURE ESTREME: GLI ACCESSI IN OSPEDALE SONO AUMENTATI DEL 20% ANCHE SE, CON LA RIACUTIZZAZIONE DEL COVID, NON È CONSIGLIATO PRESENTARSI AL PRONTO SOCCORSO PER MALORI LIEVI – I 40 GRADI CE LI PORTEREMO FINO A FERRAGOSTO E…