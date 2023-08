L’ESTATE STA FINENDO? ASSOLUTAMENTE NO – NELLE PROSSIME ORE L’ITALIA SARÀ INVESTITA DA UN’ONDATA DI MALTEMPO CHE, PERÒ, DURERÀ SOLO POCHI GIORNI – MASSIMA ALLERTA AL NORD DOVE SI TEME LA FORMAZIONE DI CELLE TEMPORALESCHE: A MILANO CHIUSI PARCHI E MERCATI, A VENEZIA È ATTESA ACQUA ALTA – IL SUD SARÀ INVESTITO DAL MALTEMPO A PARTIRE DA VENERDÌ SERA – MA NON TEMETE PER LE VOSTRE VACANZE: DALLA PROSSIMA SETTIMANA…

Estratto dell'articolo di Paolo Virtuani per www.corriere.it

sole e pioggia

Allerta arancione in Lombardia e nelle Marche, gialla su quasi tutto il Nord e il Centro. La Protezione civile ha emesso gli avvisi di maltempo per venerdì per l’arrivo previsto di una forte perturbazione atlantica: escluse solo Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Toscana centro-settentrionale. In tutto sono dodici su venti le regioni italiane interessate dal primo ciclone di agosto, che di solito è atteso dopo la metà del mese. Il Comune di Milano ha disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri e sospeso i mercati nelle vie con alberi. Nel pomeriggio attesi i fenomeni più intensi.

pioggia 4

Le supercelle

L’allarme non è solo per forti temporali con colpi di vento, ma anche per la formazione di supercelle temporalesche in grado di scatenare le grandinate e gli intensi venti improvvisi di discesa (downburst) […] Le zone a maggiore rischio di supercelle sono le pianure e l’area pedemontana di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove avviene il contatto tra l’aria fredda nordeuropea e quella riscaldata nelle precedenti settimane dall’anticiclone africano. In questi territori sono possibili grandinate con chicchi medio-grandi, raffiche intense di vento e precipitazioni forti. Massima attenzione anche nelle Marche, colpite lo scorso settembre da un’alluvione lampo.

nubifragi al nord enormi pezzi di ghiaccio caduti

[…] A causa dei venti di scirocco che spingono l’acqua dell’Adriatico verso la Laguna, a Venezia è prevista acqua alta con punta massima di 100 centimetri alle 13.55, di cui per tre quarti provocata da motivi astronomici - luna quasi piena e più vicina alla Terra della media - e per un quarto dall’azione del vento. Nelle pianure del Nord temperature in calo con massime comprese tra 24 e 30 gradi.

pioggia 6

Al Sud maltempo sabato

La perturbazione, però, passerà rapidamente. Infatti già sabato le schiarite diventeranno più ampie nel corso della giornata a partire dalle regioni nord-occidentali. […] Venerdì nelle ore serali il tempo peggiorerà rapidamente sulla Sicilia occidentale con precipitazioni sparse che, nella notte successiva, raggiungeranno anche la Campania. I fenomeni, anche intensi, sono previsti sabato: molto mossi i mari, specialmente il Tirreno.

supercella - ciclone su verona

Dalla prossima settimana ritorna il caldo con l’anticiclone africano che riprenderà forza. Il picco è previsto mercoledì, quando le temperature massime potranno di nuovo raggiungere i 38 gradi nelle regioni centrali e 35 nelle pianure del Nord. […]

