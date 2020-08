MEDIOBANCA, INIZIA LA GUERRA - ARRIVA IL VIA LIBERA DI FRANCOFORTE: DEL VECCHIO POTRÀ SALIRE FINO AL 20% - NESSUNO CREDE ALLA FAVOLA CHE NON INTERVERRÀ, PRIMA O POI, SUL MANAGEMENT. NAGEL È GIÀ A LONDRA PER CERCARE ALLEATI PER CONTRASTARE IL PAPERONE DI AGORDO. POSSIBILI LE CONTROMOSSE ANCHE DA PARTE DI BOLLORÉ, MEDIOLANUM E BLACKROCK, GLI ALTRI GRANDI SOCI – A FINE AGOSTO INCONTRO DELL’OTTUAGENARIO CON GIOVANNI FERRERO PER TENTARE DI AVERE AL FIANCO “SANGUE GIOVANE”