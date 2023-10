18 ott 2023 11:26

L’ETÀ AVANZA ANCHE PER LA NEO-NONNA (46ENNE) MICHELLE HUNZIKER, CHE SI FIDANZA CON… UN OSTEOPATA – MA NON UNO QUALUNQUE: ALESSANDRO CAROLLO, LA NUOVA FIAMMA DELLA SHOWGIRL, HA 41 ANNI E HA IN CURA MOLTI PERSONAGGI DELLO SHOWBIZ, DA PAOLA BARALE A RENATO ZERO FINO A BELEN – ANCHE HUNZIKER ERA UNA SUA PAZIENTE E, TRA UNA MANIPOLAZIONE E L’ALTRA, È NATO L’AMORE – LA FOTO POSTATA SU INSTAGRAM DELLA CONDUTTRICE A BORDO DELLA DUCATI DI CAROLLO...