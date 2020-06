L’ETERNO MISTERO D’EGITTO: DOV’È SEPOLTA CLEOPATRA? – UN DOCUMENTARIO SVELA CHE ALCUNI ARCHEOLOGI STANNO SCAVANDO A TAPOSIRIS MAGNA DOVE SI SONO IMBATTUTI IN UNA “TOMBA MAI APERTA PRIMA, DECORATA CON FOGLIE D’ORO” – IL SITO, RICCO DI PASSAGGI NASCOSTI E TOMBE, È STATO A LUNGO CONSIDERATO IL LUOGO IN CUI RIPOSA L’ULTIMA REGINA D’EGITTO, MA…

DAGONEWS

elizabeth taylor

L’infinita caccia degli archeologi alla tomba di Cleopatra potrebbe essere arrivata al capolinea. Secondo un nuovo documentario “Cleopatra: Sex, Lies and Secrets”, in onda su Science Channel, la regina d’Egitto potrebbe essere stata sepolta a Taposiris Magna, a soli 60 miglia dal Cairo.

Gli archeologi stanno scavando nel sito archeologico dopo essersi si sono ritrovati di fronte un’imponente tomba che potrebbe appartenere a Cleopatra. «In Egitto, vicino al delta del Nilo, è in corso un enorme scavo archeologico. Gli esperti cercano la tomba della regina più famosa dell'Egitto e l'archeologa Kathleen Martinez pensa che possa essere trovata in un luogo noto come Taposiris Magna.

taposiris magna

Cleopatra fu l'ultima regina d'Egitto. Sposò l'imperatore romano Giulio Cesare e morì nel 53 a.C. dopo aver governato per circa 30 anni. Pare si sia suicidata dopo essere stata catturata e arrestata nella città egiziana di Alessandria dal sovrano romano Ottaviano. Secondo la leggenda, fece in modo che i suoi servitori introducessero serpenti velenosi per farsi mordere.

cleopatra

Gli archeologi non hanno mai trovato la tomba di Cleopatra, ma credono che si trovi vicino ad Alessandria. Taposiris Magna è stata a lungo considerata il luogo dove è stata sepolta, ma non si è mai riusciti a rintracciare i suoi resti. «Costruito oltre 2000 anni fa, Taposiris Magna è piena di passaggi nascosti e tombe. Gli esperti hanno trovato una tomba mai aperta prima decorata con foglie d'oro. Potrebbe essere la risposta a un mistero millenario».

il sito di taposiris magna antonio e cleopatra liz taylor versione cleopatra cleopatra antonio e cleopatra cleopatra 1