26 mag 2019 18:35

L’EUROPA CHE VERRA’ - IN GERMANIA PER GLI EXIT POLL LA CDU DELLA MERKEL E' IL IL PRIMO PARTITO, VOLANO I VERDI; CROLLANO I SOCIALDEMOCRATICI – IN AUSTRIA VINCONO I POPOLARI DI KURZ - AFFLUENZA IN NETTO AUMENTO QUASI OVUNQUE NELL’ UE (BOOM IN UNGHERIA), STABILE IN ITALIA