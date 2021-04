L’EUROPA IN GINOCCHIO DA ERDOGAN - IL "SULTANO" TURCO FA IL BULLO E LASCIA URSULA VON DER LEYEN SENZA POLTRONA DURANTE LA VISITA DEI LEADER UE: LUI E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO CHARLES MICHEL PRENDONO POSTO CON LE RISPETTIVE BANDIERE ALLE SPALLE, MENTRE LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIENE LASCIATA PRIMA IN PIEDI, POI IN UN DIVANO. E ESPRIME IL SUO DISAPPUNTO CON UN “EHM”… - VIDEO

1 – TURCHIA: VON DER LEYEN SENZA POLTRONA, 'SOFAGATE' PER ERDOGAN

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 1

(ANSA) - ROMA, 07 APR - La visita dei leader Ue in Turchia lascia in eredità un incidente di protocollo che sui social, fra numerose critiche, è stato già ribattezzato 'sofagate'.

Di mezzo c'è infatti un divano, quello su cui il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ieri ha fatto accomodare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre lui e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prendevano posto su due poltrone con le rispettive bandiere alle spalle.

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 3

La scena è ripresa in un video diventato virale in cui si sente un mugugno di disappunto da parte di von der Leyen mentre gli altri due si accomodano sulle poltrone. Nella scena successiva si vede la presidente della Commissione Ue seduta su un divano posto alla destra degli interlocutori.

2 – TURCHIA: UE, VON DER LEYEN SORPRESA, LO SI VEDE NEL VIDEO

(ANSA) - BRUXELLES, 07 APR - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "chiaramente è rimasta sorpresa, lo si vede nel video, ma ha preferito dare priorità alle questioni di sostanza rispetto al protocollo".

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 4

Lo ha detto il portavoce della commissione europea Eric Mamer rispondendo ai giornalisti sul 'sofagate' durante la visita ieri ad Ankara precisando comunque che la Commissione "si aspetta di essere trattata secondo il protocollo adeguato" e che "saranno presi contatti con tutte le parti coinvolte perché non si ripeta in futuro". (ANSA).

3 – TURCHIA, ERDOGAN LASCIA SENZA SEDIA VON DER LEYEN (E NON MICHEL)

Monica Ricci Sargentini per www.corriere.it

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen trattata come una presenza marginale per la quale non è nemmeno prevista una sedia. È successo ieri ad Ankara durante l’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 2

«Le donne sono le nostre madri» ama ripetere il presidente turco per sottolineare quanto le rispetti e le consideri. Ma evidentemente devono saper stare al loro posto. Tutte. Persino Ursula von der Leyen che occupa la carica più alta nell’Unione Europea.

Nessuno, però, sembra aver protestato nella giornata di ieri. La presidente della Commissione Ue era giunta in Turchia insieme al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel ma quando i tre sono entrati in una sala riccamente decorata nel palazzo presidenziale di Ankara c’erano solo due sedie predisposte. Gli uomini si sono seduti mentre von der Leyen, in chiaro imbarazzo, li fissava incerta. Alla fine la leader europea ha fatto un cenno con la mano destra come a dire «non vi preoccupate» e si è andata a sedere su un divano beige a circa tre metri di distanza, di fronte al ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, che però è ben al di sotto di lei nel protocollo diplomatico.

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 5

L’increscioso episodio, immortalato dai fotografi e dal video ufficiale dell’incontro è immediatamente rimbalzato sui social con l’hashtag #sofagate. Come mai Michel non ha mosso un dito? Perché non ha offerto il suo posto a von der Leyen? Perché lei ha accettato la situazione senza reagire? Sono le domande che si pongono gli internauti sui social. L’eurodeputata olandese Sophie in’t Veld ha fatto notare su Twitter che nei precedenti incontri tra il leader turco e i due presidenti europei i tre occupavano sedute equivalenti.

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel

Foto di precedenti incontri tra Erdogan e gli allora presidente del Consiglio Ue Tusk e capo della Commissione Jean-Claude JunckerFoto di precedenti incontri tra Erdogan e gli allora presidente del Consiglio Ue Tusk e capo della Commissione Jean-Claude Juncker

La gaffe diplomatica avviene a ridosso dell’uscita della Turchia dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Una decisione criticata dall’Unione Europea e dal mondo intero.