COME SI DICE IN INGLESE NON SPUTATE PER ARIA CHE POI VE RICASCA ADDOSSO? CANCELLATO PER DOPING L’ARGENTO OLIMPICO DELLA STAFFETTA 4X100 DELL’INGHILTERRA. UNA VERA BEFFA PER I BRITANNICI E PER I MEDIA DEL REGNO UNITO, CHE DOPO IL TRIONFO AZZURRO AVEVA INSINUATO SOSPETTI DI DOPING SOPRATTUTTO PER JACOBS - IL TAS HA STABILITO CHE AD ESSERE DOPATO ERA INVECE CHIJINDU UJAH POSITIVO AGLI STEROIDI. ORA I BRITANNICI DEVONO RESTITUIRE LE MEDAGLIE (SE NON SIETE CASTI, LA PROSSIMA VOLTA CERCATE DI ESSERE CAUTI)