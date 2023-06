L’EX GOVERNATORE DELLA CALABRIA, MARIO OLIVERIO, È INDAGATO NELL’AMBITO DI UN'INCHIESTA DELLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA. CON LUI, ISCRITTO NEL REGISTRO ANCHE L’EX ASSESSORE REGIONALE, NICOLA ADAMO, MENTRE L’EX CONSIGLIERE REGIONALE, ENZO SCULCO, È FINITO AI DOMICILIARI – LA MAXIOPERAZIONE DEI ROS

Estratto da https://www.corrieredellacalabria.it/

mario oliverio

Maxioperazione antimafia in Calabria dove i carabinieri del Ros […] hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 43 persone, indagate, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso (22 indagati), associazione per delinquere (9 indagati), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose (3 indagati), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.

mario oliverio

Tra gli indagati (in tutto 123) ci sono l’ex governatore calabrese Gerardo Mario Oliverio e l’ex assessore Nicola Adamo. Arresti domiciliari per Enzo Sculco, ex consigliere regionale.

[…]

I nomi

In carcere: Francesco Aracri; Salvatore Aracri; Francesco Carioti; Cesare Cervelli; Antonio Corbisieri; Pietro Curcio; Maurizio Del Proggetto; Mark Ulrich Goke; Pantaleone Laratta; Roberto Lumare; Domenico Megna; Mario Megna; Pantaleone Megna; Rosa Megna; Enrico Moscogiuri; Luigi Nisticò; Sandro Oliverio Megna; Santa Pace; Domenico Pace; Gaetano Russo; Stefano Strini. Ai domiciliari: Rosario Arcuri; Giovanni Bello; Massimiliano Maida; Salvatore Panebianco; Mauro Prospero; Piero Talarico; Josef Wieseer; Alessandro Frescura; Gustavo Vecchio; Giancarlo De Vona; Giuseppe Germinara; Vincenzo Sculco.