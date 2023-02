UN’EX MODELLA DI 34 ANNI, ELENA CISONNI, È MORTA IMPROVVISAMENTE, VICINO A VICENZA – LA RAGAZZA, CHE VIVEVA A MILANO, È STATA TROVATA SENZA VITA A CASA DEI GENITORI. LA CAUSA DEL DECESSO SEMBREREBBE ESSERE UN MALORE, MA I CARABINIERI HANNO DISPOSTO UN’AUTOPSIA PER FARE CHIAREZZA – ELENA AVEVA PARTECIPATO NEL 2007 AL TALENT SHOW DI SKY “ITALIA’S NEXT TOP MODEL”

elena cisonni 1

(ANSA) - Un'ex modella, Elena Cisonni, impegnata tuttora nel settore della moda, è stata trovata morta nella casa dei suoi genitori, a Pove del Grappa (Vicenza). I primi accertamenti sulla causa del decesso propendono per un malore fatale, che avrebbe colto la giovane, 34 anni. Sono stati il padre e la madre, al rientro da alcune commissioni - riferisce il Giornale di Vicenza - a scoprire il corpo della figlia a terra nella stanza da bagno.

I sanitari del Suem 118, giunti poco dopo, hanno potuto solo costatarne la morte, avvenuta qualche ora prima. Nella casa nessuna traccia sospetta, o elementi per ipotizzare altre cause del decesso se non quelle naturali. I carabinieri hanno comunque presentato un rapporto alla Procura di Vicenza, che ha disposto l'effettuazione dell'autopsia.

elena cisonni 2

Cisonni viveva da tempo a Milano, dove lavorava come esperta di moda. Nella casa di famiglia, a Pove, era tornata per trascorrere qualche giorno con i genitori. Da giovanissima era stata anche modella, partecipando nel 2007 all'edizione del talent "Italia's Next Top Model", trasmesso da Sky.

elena cisonni 3 elena cisonni 4