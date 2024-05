L’EXCUSATIO NON PETITA DI ISRAELE: “NON C’ENTRIAMO CON L’INCIDENTE ALL’ELICOTTERO DI EBRAHIM RAISI” – LO STATO EBRAICO METTE LE MANI AVANTI, PRIMA ANCORA CHE TEHERAN LO ACCUSI DELLA MORTE DEL PRESIDENTE - GLI ANALISTI ISRAELIANI SI DIVIDONO SULLA MORTE DEL PRESIDENTE IRANIANO. ALCUNI SONO PREOCCUPATI PER LA POSSIBILE REAZIONE DEL REGIME, ALTRI (LA MAGGIORANZA) GODONO: “POTREMMO ASPETTARCI UN CALO NELLA POTENZA DI FUOCO DI HEZBOLLAH" - "ALL'IRAN NON CONVIENE ALZARE LA TENSIONE E AGGRAVARE IL RAPPORTO CON GLI USA..."

Estratto dell’articolo di Fabiana Magrì per “La Stampa”

«Anche se si è trattato di un incidente, non possiamo ignorare il contesto e la tempistica. Qualora la scomparsa del presidente iraniano Ebrahim Raisi fosse confermata ufficialmente, capiterebbe in un momento molto delicato. Se il regime iraniano decidesse di incolpare Israele, e potrebbe far parte della sua agenda, reclamerebbe il diritto di risposta».

Dei tre analisti israeliani sentiti da La Stampa, esperti sul dossier Teheran, è Liora Hendelman, direttrice dell'Alliance Center for Iranian Studies all'Università di Tel Aviv, la più preoccupata per le possibili conseguenze per Israele della possibile scomparsa, in condizioni difficili da chiarire, del leader iraniano.

Al contrario, Beni Sabti vede il bicchiere mezzo pieno. Per il ricercatore dell'Institute for National Security Studies, che per l'INSS produce il podcast Voices from Iran, potrebbe invece esserci un impatto positivo per lo Stato ebraico, almeno nel breve periodo, su alcuni fronti del conflitto, se l'Iran perdesse uno dei suoi leader. «Penso soprattutto a Hezbollah, che ne è più direttamente influenzato dietro le quinte. Potremmo aspettarci un calo nella potenza di fuoco e negli attacchi diretti al Nord di Israele, sul confine con il Libano. Anche loro hanno bisogno, ad esempio, della firma del presidente sul budget destinato alle munizioni che ricevono».

«Potrà anche cambiare il direttore d'orchestra – commenta Eyal Pinko, esperto di cyber, intelligence e strategia militare al servizio dell'agenzia Spy Legends Speakers – ma la musica resterebbe la stessa».

E sottolinea che, per quanto riguarda il reale impatto su Israele e Iran, è l'Ayatollah Ali Khamenei, la Guida Suprema, che impone la strategia e la dottrina alla Repubblica Islamica. «Quindi alla fine resterebbe tutto uguale».

[…] alcuni funzionari […] hanno chiarito in via ufficiosa al sito israeliano Ynet che Israele non ha nulla a che fare e non è in alcun modo coinvolto nell'incidente. Una risposta alle indiscrezioni e alle ipotesi di complotto che sui social si diffondono in circostanze come queste. Per Eyal Pinko, la probabilità che Israele sia in qualche modo coinvolto nell'incidente «è meno di zero». […]

[…] Pinko non condivide il timore della collega Hendelman sul rischio che il regime degli Ayatollah possa comunque sfruttare questo incidente per incolpare Israele e gli Stati Uniti, e reagire di conseguenza. Soprattutto alla luce della conferma del rappresentante iraniano all'Onu dei colloqui – indiretti – tra Teheran e Washington. «Con l'amministrazione Biden che sta muovendo passi nella sua direzione, l'Iran non farebbe nulla per aggravare il rapporto con gli Usa. Teheran capisce che Trump è in vantaggio in tutti i sondaggi. Per loro è più conveniente Biden».

Tutti, insomma, preferiscono che la guerra in corso resti tra Hamas e Israele. E, tuttalpiù, Hezbollah. «Almeno fino a novembre», precisa l'analista. […]

