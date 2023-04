18 apr 2023 18:23

E’ FIN-ITA LA PACCHIA PER I PILOTI ITA: "IN DIVISA NON SI MASTICA LA GOMMA". ECCO IL GALATEO DELLA COMPAGNIA AEREA PUBBLICA, PROMESSA SPOSA DI LUFTHANSA: DIVIETO DI FUMARE E DI INDOSSARE LE CUFFIE, PANTALONI SOLO CON LA CINTURA - "I CAPELLI VANNO TENUTI SEMPRE PULITI. LA RICRESCITA NON SIA VISIBILE" – E SUI TATUAGGI…