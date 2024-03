L’HARMONY DEL CRIMINE BY SAVIANO – LO “SGOMORRATO” PASSA AL GRUPPO RCS CON UN ROMANZO DI SESSO, DROGA E MAFIA, “NOI DUE CI APPARTENIAMO”, IN USCITA A FINE APRILE - LA SVOLTA DOPO IL DIVORZIO DA BOMPIANI E L'INIZIO DELLA COLLABORAZIONE CON IL "CORRIERE", DAL 2021 – DOPO IL BOTTO DI "GOMORRA" (739MILA COPIE SOLO IN ITALIA NEL 2006), LO SCRITTORE NON E' PIU' RIUSCITO A RIPETERE VENDITE EXTRALARGE (“CUORE PURO” HA VENDUTO 33MILA COPIE)

Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

Dopo Mondadori, Feltrinelli e Giunti, Roberto Saviano completa l’arco costituzionale dell’editoria italiana passando a Rcs, con il nuovo marchio Fuoriscena, per il quale ha preparato una evoluzione rosa, tra amori e tradimenti, della vita all’interno delle organizzazioni mafiose: il romanzo Noi due ci apparteniamo, in uscita alla fine di aprile.

Ma andiamo con ordine. Quando nessuno lo conosceva, il contratto con il gruppo Mondadori lo lusingò assai. E infatti, con la casa editrice di Segrate, Saviano fece subito il botto al debutto. Gomorra: 739 mila copie solo in Italia nel 2006, secondo i dati Gfk, e oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo.

Nel 2010 la riedizione di Gomorra raggiunse quasi 130 mila copie di vendite, mentre il saggio La bellezza e l’inferno, sempre per Mondadori, arrivò vicino quota 60 mila. Il successo internazionale, la vita blindata, l’appartamento a New York, l’abbraccio ai fenomeni di protesta alla Zuccotti park, le collaborazioni a Repubblica convincono però Saviano a smarcarsi in fretta dal giro di Silvio Berlusconi.

E quindi molla Mondadori e si accasa nella progressista casa editrice Feltrinelli. Gli impegni in ambito televisivo (film e serie tv di Gomorra, ospitate nei programmi) e una certa ripetitività dei temi trattati non porteranno però più l’assalto alle librerie per le opere di Saviano. Si manterrà su livelli di assoluto successo, ma non più di fenomeno.

Sulla scia del boom in tv di Vieni via con me, un gioiello da 30% di share condotto nel novembre 2010 da Saviano con Fabio Fazio su Rai 3, nel 2011 esce l’omonimo saggio, primo libro con Feltrinelli, e si ferma alla pur ragguardevole quota di 230 mila copie. Altre 30 mila copie si aggiungono con la riedizione economica del 2012.

Un bel botto nazionale ma soprattutto internazionale arriva con ZeroZeroZero nel 2013: in Italia le vendite, in base ai dati Gfk, arrivano a 358 mila copie, e all’estero si torna a parlare di milioni (alcune stime indicano quattro milioni di copie). Perfino il re dei narcos, El Chapo Guzman, ha una copia di ZeroZeroZero in uno dei suoi nascondigli quando viene arrestato nel 2016.

Pure questo libro di Saviano ispirerà una serie tv, distribuita in tutto il mondo nel 2020 ma che […] a differenza di Gomorra non avrà successo e si fermerà alla prima stagione. Nel 2014 la riedizione di ZeroZeroZero porta altre 72 mila copie, così come altre 3 mila ne arrivano con la riedizione di Gomorra nel 2015.

Del 2016 è l’ultimo grande successo di Saviano, La paranza dei bambini (260 mila copie) da cui verrà tratto anche un film premiato al Festival di Berlino. Nello stesso anno Mondadori ripubblica una nuova edizione di Gomorra, che vende ben 78 mila copie.

Arriviamo al 2017, quando Saviano porta in libreria Bacio feroce, il sequel de La paranza dei bambini: 106 mila copie, che sono tantissime per chiunque, ma non per uno scrittore di best seller. Tanto che finisce il rapporto con Feltrinelli. Nel 2018 c’è una riedizione de La paranza dei bambini che raggiunge le 52 mila copie vendute, e nel 2019 è la volta di una riedizione di Bacio feroce, che si ferma a quota 13 mila.

Saviano, dopo Mondadori e Feltrinelli, passa al gruppo Giunti-Bompiani dove lavora Antonio Franchini, curatore che lo aveva affiancato in Mondadori ai tempi di Gomorra. Nel 2020 […] pubblica per Bompiani il libro Gridalo (82 mila copie), mentre nel 2021 debutta con il suo primo romanzo grafico illustrato, Sono ancora vivo, per Bao publishing: 29 mila copie. Nel 2022 le sue ultime uscite: Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo (Bompiani), che vende 101.044 copie. Poi Cuore puro. Quattro amici. Quattro destini. Una sola passione (Giunti editore) a quota 33.425 copie. E, infine, la riedizione di Gridalo, che si ferma a 4.669 copie. Poca roba, insomma.

Il grande abbrivio […] sembra un po’ affievolito, in generale e, di sicuro, perlomeno sotto Bompiani. Ecco, allora, un nuovo divorzio. Vedremo se lo scrittore saprà riprendere vigore da quest’anno, con il passaggio a Rcs (lui già collabora al Corriere della sera da inizio 2021), sotto il nuovo brand Fuoriscena che pubblicherà il suo prossimo libro Noi due ci apparteniamo (uscita prevista a fine aprile), accompagnato da un tour nei teatri italiani a partire da maggio.

Tema dell’opera? Non proprio una novità: mafie e traffico di droga, conditi, però, con una buona dose di sesso. Noi due ci apparteniamo è una frase rinvenuta in una delle lettere che Laura Bonafede scriveva al suo amante, il boss latitante Matteo Messina Denaro. Saviano, quindi, apre un filone Harmony della malavita, che magari […] potrebbe pure avere interessanti evoluzioni in tv o al cinema.

