7 feb 2023 08:09

UN’IDEA PER L’ITALIA - LE HAWAII VOGLIONO FAR PAGARE UNA TASSA PER L'AMBIENTE AI TURISTI E DESTINARE IL RICAVATO ESCLUSIVAMENTE ALLA CURA E ALLA PROTEZIONE DELLE AREE NATURALI IN PERICOLO - L’IDEA E’ QUELLA DI UNA "GREEN FEE" DA 40 O 50 DOLLARI DA IMPORRE AI VISITATORI: L’OBIETTIVO E’ RACCOGLIERE UNA CIFRA FRA I 500 E I 600 MILIONI ALL'ANNO…