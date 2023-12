L’IMMIGRAZIONE? È UNA QUESTIONE DI PERCEZIONE – NEGLI ULTIMI ANNI, TRA MORTI NEL MEDITERRANEO, MURI CON IL MESSICO E PROPAGANDA POLITICA, SEMBRA CHE MILIONI DI DISPERATI STIANO PER INVADERE L'OCCIDENTE. MA È DAVVERO COSÌ? NÌ: I FLUSSI SONO AUMENTATI MA NON È VERO CHE LA MAGGIOR PARTE DEI MIGRANTI SI MUOVA ILLEGALMENTE, E CHE A SCAPPARE SIANO I PIÙ POVERI. IN REALTÀ, L’IMMIGRAZIONE AUMENTA CON LA CRESCITA DEL REDDITO – SENZA CONSIDERARE CHE GLI SBARCHI SONO STATI INCORAGGIATI DALLA LIBERALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA…

Traduzione dell’articolo di Hein de Haas* per www.theguardian.com

*professore di sociologia all'Università di Amsterdam e autore di "How Migration Really Works"

HEIN DE HAAS

Ci sembra di vivere in un periodo di migrazione di massa senza precedenti. Le immagini di persone provenienti dall'Africa ammassate su imbarcazioni non idonee che cercano disperatamente di attraversare il Mediterraneo, di richiedenti asilo che attraversano la Manica in Gran Bretagna e di "carovane" di migranti che cercano di raggiungere il confine tra Messico e Stati Uniti sembrano confermare il timore che la migrazione globale sia fuori controllo.

Una combinazione tossica di povertà, disuguaglianza, violenza, oppressione, cambiamento climatico e crescita demografica sembra spingere un numero crescente di persone provenienti da Africa, Asia e America Latina a intraprendere viaggi disperati per raggiungere le coste del ricco Occidente.

CENTRO DI DETENZIONE MIGRANTI IN LIBIA

Tutto ciò si traduce nell'idea popolare di una "crisi migratoria", che richiederà contromisure drastiche per evitare che in futuro arrivino ondate massicce di persone, apparentemente superiori alla capacità di assorbimento delle società e delle economie occidentali.

Ciònonostante, non ci sono prove scientifiche a sostegno dell'affermazione che la migrazione globale stia accelerando. I migranti internazionali rappresentano circa il 3% della popolazione mondiale e questa percentuale è rimasta notevolmente stabile nell'ultimo mezzo secolo.

migranti davanti al centro d accoglienza petit chateau di bruxelles

Allo stesso modo, la migrazione dei rifugiati è molto più limitata di quanto la retorica politica e le immagini dei media suggeriscano. Circa il 10% di tutti i migranti internazionali sono rifugiati, che rappresentano lo 0,3% della popolazione mondiale. Mentre i flussi di rifugiati fluttuano fortemente con i livelli di conflitto, non ci sono prove di una tendenza all'aumento a lungo termine.

Circa l'80-85% dei rifugiati rimane nelle regioni di origine, e anche questa quota è rimasta piuttosto stabile negli ultimi decenni. E non ci sono prove che la migrazione illegale sia fuori controllo: in effetti, la grande maggioranza dei migranti che si spostano dal Sud al Nord del mondo continua a muoversi legalmente. Ad esempio, nove africani su 10 si spostano in Europa legalmente, con passaporti e documenti alla mano.

MIGRANTI NELLA GIUNGLA DEL DARIEN

L'evidenza ribalta anche la concezione comune delle cause della migrazione. La visione convenzionale è che la migrazione da sud a nord sia essenzialmente il risultato della povertà, della disuguaglianza e della violenza nei Paesi d'origine - da qui l'idea popolare che la riduzione della povertà e lo sviluppo siano le uniche soluzioni a lungo termine alla migrazione.

Tuttavia, questo assunto è indebolito dalle prove che dimostrano che la migrazione aumenta quando i Paesi poveri diventano più ricchi. Questo perché l'aumento dei livelli di reddito e di istruzione, insieme al miglioramento delle infrastrutture, aumenta le capacità e le aspirazioni delle persone a migrare.

MIGRANTI SBARCATI A LAMPEDUSA A NATALE

Invece dello stereotipo della "fuga disperata dalla miseria", in realtà la migrazione è generalmente un investimento nel benessere a lungo termine delle famiglie e richiede risorse significative. La povertà in realtà priva le persone delle risorse necessarie per spostarsi su lunghe distanze, per non parlare dell'attraversamento dei continenti.

migranti hotspot taranto 2

Questo è anche uno dei tanti motivi per cui, contrariamente a quanto si pensa, è improbabile che il collasso climatico scateni movimenti di massa di "rifugiati climatici". Le ricerche sugli effetti di siccità e inondazioni dimostrano che la maggior parte delle persone rimarrà vicino a casa. Anzi, è più probabile che le persone più vulnerabili rimangano intrappolate, senza potersi muovere.

MIGRANTI A LAMPEDUSA A NATALE

Non è un caso che la maggior parte dei migranti provenga da Paesi a medio reddito come India e Messico. Il paradosso è che qualsiasi forma di sviluppo nei Paesi più poveri del mondo - come l'Africa sub-sahariana - rischia di aumentare il loro potenziale di emigrazione futura.

Tuttavia, nonostante le medie globali siano rimaste stabili, è difficile negare che l'immigrazione legale negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Europa occidentale sia cresciuta negli ultimi decenni. Il frequente malcontento che ne è derivato ha accompagnato le ripetute richieste di un'immigrazione minore, più controllata o più selettiva.

CENTRO DI DETENZIONE MIGRANTI IN LIBIA

Ma le repressioni alle frontiere hanno chiaramente fallito nel raggiungere questi obiettivi o hanno addirittura peggiorato i problemi, perché non si sono basate su una comprensione del reale funzionamento dell'immigrazione. Il motivo principale è che queste politiche hanno ignorato la causa principale della migrazione: la persistente domanda di lavoro.

L'affermazione fuorviante secondo cui la povertà provoca la migrazione nasconde il fatto che la domanda di lavoro è stata il principale motore della crescente immigrazione nei Paesi occidentali a partire dagli anni Novanta.

migranti in niger 5

L'istruzione più diffusa, l'emancipazione femminile e l'invecchiamento della popolazione hanno portato a una carenza di manodopera, che ha alimentato una crescente domanda di lavoratori migranti in settori come l'agricoltura, l'edilizia, le pulizie, l'ospitalità, i trasporti e la trasformazione dei prodotti alimentari, dal momento che le scorte di lavoratori locali disposti e in grado di svolgere tali lavori si sono sempre più esaurite. Senza questa cronica carenza di manodopera, la maggior parte dei migranti non sarebbe arrivata.

Ma questo non è stato un processo naturale. È stato invece incoraggiato da decenni di politiche orientate alla liberalizzazione dell'economia e del mercato del lavoro, che hanno alimentato la crescita di lavori precari che i lavoratori locali non vogliono accettare.

migranti al largo di lampedusa 2

I politici, da sinistra a destra, conoscono questa realtà, ma non osano ammetterla per paura di essere considerati "morbidi nei confronti dell'immigrazione". Scelgono invece di fare i duri e di ricorrere ad atti di spettacolo politico che creano un'apparenza di controllo, ma che in realtà funzionano come una cortina fumogena per nascondere la vera natura della politica di immigrazione.

In base all'attuale regime, sempre più immigrati sono ammessi e l'impiego di lavoratori privi di documenti è ampiamente tollerato, in quanto colmano cruciali carenze di manodopera.

MIGRANTI NELLA GIUNGLA DEL DARIEN

I politici hanno chiuso un occhio, come dimostrano i livelli quasi ridicoli di rispetto dell’applicazione delle leggi sul posto di lavoro.

Per uscire da questa eredità di politiche fallimentari, i politici devono trovare il coraggio di raccontare una storia onesta sulla migrazione: che si tratta di un fenomeno che avvantaggia alcune persone più di altre; che può avere degli svantaggi per alcuni, ma che non può essere pensato o desiderato; e che non esistono soluzioni semplici per problemi complessi.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 5

È necessario fare delle scelte fondamentali. Ad esempio, vogliamo vivere in una società in cui sempre più lavori - trasporti, edilizia, pulizie, assistenza agli anziani e ai bambini, fornitura di cibo - sono esternalizzati a una nuova classe di dipendenti composta principalmente da lavoratori migranti?

Vogliamo un grande settore agricolo che si affida in parte ai sussidi e dipende dai migranti per la manodopera necessaria? La realtà attuale dimostra che non possiamo separare i dibattiti sull'immigrazione da quelli più ampi sulla disuguaglianza, sul lavoro, sulla giustizia sociale e, soprattutto, sul tipo di società in cui vogliamo vivere.

migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 4 naufragio di un barcone di migranti a pylos, in grecia 7 migranti messicani provano a entrare negli stati uniti 15 report di Human right watch sulla strage di migranti compiuta dai sauditi report di Human right watch sulla strage di migranti compiuta dai sauditi migranti in niger 6