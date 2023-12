L’IMPERO DI CHIARA FERRAGNI SCRICCHIOLA? FINO A QUANDO LE AZIENDE LA CHIAMERANNO PER SPONSORIZZARE PRODOTTI, RESTA IN PIEDI – SU INSTAGRAM L’INFLUENCER HA PERSO UNA MANCIATA DI FOLLOWER RISPETTO AL DANNO DI IMMAGINE GLOBALE. IL PROBLEMA VERO ARRIVERÀ SE LE AZIENDE, CHE FINO A ORA SONO STATE CONVINTE DEL SUO GOLDEN TOUCH, NON LA CHIAMERANNO PIÙ – POI CI SONO I NUMERI DEL SUO IMPERO FUMOSO: IL FAMOSO PANDORO NON È ANDATO A RUBA E IL 20% DELLA PRODUZIONE È FINITA AL MACERO...

Dopo il mesto messaggio di scuse seguito allo scandalo dei pandori rosa, Chiara Ferragni non parla e non posta. […] La galassia da 30 milioni di euro costruita in quattordici anni di brillante attività vacilla, i follower la insultano e tra le aziende che l'hanno scelta per sponsorizzare i propri prodotti c'è chi ci ripensa. Come Safilo Group, sede a Padova e tra i leader dell'occhialeria made in Italy, che annuncia l'interruzione dell'accordo di licenza «per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni».

La decisione, spiega la società, è stata presa «a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio».

[…] Quando venne siglato l'accordo, in Borsa le azioni Safilo salirono dell'11,5%, tocco magico già mostrato dall'influencer ad aprile con il suo ingresso nel cda Tod's e titoli in rialzo del 12%.

Era la consacrazione della Blonde Salad, partita con un dominio acquistato per 510 euro nel 2009 e diventata un caso di studio ad Harvard. Per ogni post arriva a incassare 80 mila euro, oltre alle collaborazioni con gli stilisti è diventata testimonial di Pantene, Morellato, Calzedonia e Intimissimi. È stata nominata Global Ambassador di Bulgari, con «il ruolo di comunicare i valori del brand alle giovani generazioni, con cui ha un filo diretto tramite i propri social». Lo scorso gennaio per Nescafé ha lanciato la linea Milano Intenso, composta da caffè, macchinetta e accessori: il sito Scatti di gusto segnalava che la capsula griffata Ferragni era di gran lunga la più cara, costava 0,55 centesimi ossia tra 8 a 13 centesimi in più rispetto agli altri tipi di miscela.

L'imprenditrice controlla il suo impero tramite due società. Fenice Srl produce il marchio che spazia dagli abiti agli accessori, dal make up alla cartoleria, nastri adesivi compresi: ha chiuso il 2022 con ricavi per 14,2 milioni e un giro d'affari di 61 milioni, in crescita rispettivamente del 115% e del 134% sul 2021. Tbs Crew si occupa invece delle altre attività, come consulenza in digital marketing e progetti di comunicazione, lo scorso esercizio si è chiuso con ricavi per 14,6 milioni (+105%). Adesso, con il caso Balocco, i conti del fenomeno del web potrebbero subire uno scossone. […]

