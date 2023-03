26 mar 2023 11:50

L’IMPORTANTE È APPARIRE – IL PRINCIPE HARRY E LA MOGLIE MEGHAN MARKLE NON SI RASSEGNANO A ESSERE REALI DI SERIE B: VORREBBERO FAR PARTE DEL "MOMENTO SPECIALE DELLA FAMIGLIA" IN CUI I MEMBRI DELLA ROYAL FAMILY SI RIUNIRANNO SUL BALCONE DI BUCKINGHAM PALACE A LONDRA PER L'INCORONAZIONE DEL RE – PECCATO CHE LE APPARIZIONI SUL BALCONE SIANO RISERVATE AI REALI CHE HANNO UN RUOLO ATTIVO. MA NON ERANO STATI I SUSSEX A SFANCULARE TUTTO E TUTTI?