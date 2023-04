L’IMPORTANTE NON È PARTECIPARE, MA MENARE! – REAZIONE CHOC ALLA FINE DI UN INCONTRO DI WRESTLING IN ILLINOIS: IL RAGAZZO USCITO DAL MATCH SCONFITTO HA PERSO LA TESTA E HA SFERRATO UN PUGNO IN PIENO VISO AL SUO SFIDANTE CHE AVEVA ALLUNGATO LA MANO PER SALUTARLO – IL GIOVANE È STATO DENUNCIATO E… - VIDEO

Disgusting footage from #wrestling match in Des Plaines, Illinois.



Here is Hafid Alicea (Maine West HS) SUCKER PUNCHING Cooper Corder (SPAR Wrestling Academy) after losing 14-2.



Even worse, he fakes a hand shake and then floors Corder after their Freestyle match for 3rd place. pic.twitter.com/UryZ3O5P1M — Talen Guzman (@TalenGuzman) April 18, 2023

Il wrestling, ormai è noto, è una finzione. Una lotta in cui i colpi proibiti che si vedono sul ring sono una messa in scena - ben architettata - per far divertire il pubblico. Ma, purtroppo, le reazioni a quanto avviene sul tappeto di gioco sono reali, anzi realissime. E quanto accaduto negli Stati Uniti, per l'esattezza in Illinois, tra due giovani lottatori sta facendo il giro del mondo.

[…] La situazione è degenerata in pochi istanti. L'arbitro ha decretato la fine dell'incontro: una vittoria schiacciante per Cooper Corder per ben 14-2. L'incontro si è svolto alla Oak Park River Forest High School, in Illinois, […] e a un certo punto Hafid Alicea ha perso la testa. […] mentre i due tornavano al centro del ring per la stretta di mano di rito, Hafid ha deciso di colpire il suo avversario con un pugno inaspettato e doloroso.

Il pugno sferrato è stato considerato così feroce da far partire un'indagine di polizia. I genitori della vittima hanno subito denunciato quanto accaduto e, adesso, la polizia di Oak Park è indagato per aggressione […]

