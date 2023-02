L’IMPORTANTE NON È VINCERE – MARCO MENGONI AVRÀ PURE TRIONFATO A SANREMO, MA FUORI DALL'ARISTON LA SUA CANZONE NON È LA PIÙ ASCOLTATA, ANCHE SE SI PIAZZA BENE IN CLASSIFICA - L’INDISCUSSO RE È LAZZA CON “CENERE”, CHE VOLA AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA FIMI E DI SPOTIFY. NELLA TOP 50 ITALIA DI SPOTIFY MENGONI È SOLO TERZO, SUPERATO ANCHE DA MR. RAIN E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alice Castagneri per www.lastampa.it

marco mengoni vince il festival di sanremo

Marco Mengoni è il vincitore del Festival, ma non il vincitore delle classifiche. Non significa, ovviamente, che il cantautore primo classificato non stia ottenendo un grandissimo successo (è comunque ai vertici di tutte le chart), ma solo che il suo trionfo non è totale. Due vite è il pezzo più trasmesso dalla radio, ma non il più venduto nella prima settimana post Sanremo. E non è nemmeno il più ascoltato su Spotify. Questo perché, a volte, quello che succede all’Ariston resta all’Ariston, mentre la realtà racconta un’altra storia.

[…] L’indiscusso re delle classifiche – lo era anche prima del Festival – è Lazza, che con Cenere si piazza al primo posto della classifica Fimi e di Spotify. E non è tutto, perché il suo Sirio torna a essere l’’album più venduto nel nostro Paese per la ventesima settimana (superando anche il record di Vasco).

LAZZA

Dando un’occhiata alle varie classifiche, rispetto ai piazzamenti della gara condotta da Amadeus, c’è chi sale e chi scende. Nella top 50 Italia di Spotify Mengoni è solo terzo, superato anche da Mr. Rain (che al Festival ha conquistato il gradino più basso del podio).

mr. rain terza serata sanremo 2023.

Per quanto riguarda la Fimi la situazione è più o meno la stessa. La top ten – come negli ultimi tre anni - è occupata da sole tracce sanremesi. Lazza primo, Mengoni secondo. In terza posizione c'è Supereroi di Mr Rain, in quarta Il bene nel male di Madame, in quinta Tango di Tananai, in sesta Made in Italy di Rosa Chemical. Ma non finisce qui, Elodie è settimana con Due, Colapesce & Dimartino sono ottavi con Splash mentre in nona posizione c'è Ultimo con Alba. Chiudono la top ten Coma_Cose con L’addio. […]

