L’INCHIESTA SUL CHIRURGO DEL PAPA, SERGIO ALFIERI, È PARTITA DA UN ESPOSTO DI… PAOLO FESTUCCIA, CIOÈ IL GIORNALISTA AUTORE DELLO SCOOP DI OGGI SULLA “STAMPA” – LA RIVELAZIONE DEL TG1 SUL CASO: LE INDAGINI SONO PARTITE DOPO UNA DENUNCIA ORALE, IN CUI FESTUCCIA FACEVA RIFERIMENTO ALLE ATTESTAZIONI DELLE PRESENZE IN ALCUNI INTERVENTI DEL MEDICO. FESTUCCIA HA SPIEGATO ALLE AUTORITÀ DI AVER PREFERITO FARE UNA DENUNCIA E RINVIARE LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA…

PAOLO FESTUCCIA

A presentare l'esposto sulla base del quale è stata aperta un'inchiesta della procura di Roma che vede indagato per falso in atto pubblico il chirurgo Sergio Alfieri del policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs è stato il giornalista del quotidiano 'la Stampa' Paolo Festuccia, autore dello scoop firmato oggi sullo stesso quotidiano. A rivelarlo è il Tg1 in un servizio sul caso.

L'inchiesta è partita da una denuncia orale, presentata lo scorso 9 febbraio ai Nas dal giornalista Paolo Festuccia. A quanto si apprende, nella denuncia il giornalista fa riferimento alle attestazioni delle presenze in alcuni interventi eseguiti dal chirurgo, fatti appresi attraverso una sua fonte, spiegando di aver preferito rivolgersi alle autorità rinviando il pezzo relativo all’inchiesta giornalistica.

SERGIO ALFIERI

Nella denuncia sarebbero riportati episodi accaduti in tre diversi giorni, tutti nel 2022, in cui il chirurgo, secondo la fonte a cui si rifà il giornalista, non sarebbe stato in sala operatoria pur risultando presente. Una denuncia orale, quella presentata dal giornalista, in cui normalmente si chiede di mantenere riserbo sulla vicenda per non violare il segreto istruttorio per le indagini.

"E' un anno che lavoro, con fonti mie personali, a questa vicenda e quando sono maturati i tempi giornalistici che io ho ritenuto tali, l'ho pubblicata" afferma all'Adnkronos il giornalista della 'Stampa' Paolo Festuccia. "Quando mi sono presentato dai Nas mi sono presentato come giornalista - precisa - dicendo che stavo facendo un'inchiesta giornalistica e non ho detto che non l'avrei pubblicata, ma che ero disponibile a procrastinare la pubblicazione".

Alfieri: "Sono sereno"

"Di base sono una persona serena, mi sono sempre comportato bene, non le dico nulla. L'inchiesta? Non commento articoli pubblicati sui giornali. Come mi sento? Cosa vuole che le dica, sono una persona serena". Così all’Adnkronos Salute il professor Sergio Alfieri, chirurgo del Papa.

SERGIO ALFIERI

"Il professor Alfieri è certo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle regole. Non conosciamo nulla del merito della vicenda se non quanto appreso da notizie di stampa. E non abbiamo mai ricevuto alcuna contestazione o avviso dalla Procura". Così all’Adnkronos Carlo Bonzano che assiste Sergio Alfieri.

"Quando saremo messi in condizione di conoscere gli addebiti ipotizzati e gli elementi su cui si assume essi poggino, come sempre, avremo un atteggiamento di piena lealtà collaborativa con l’autorità giudiziaria al fine di chiarire quanto prima ogni profilo,”, sottolinea il penalista […]

PAOLO FESTUCCIA PAOLO FESTUCCIA 2