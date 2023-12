meme su leonardo apache la russa 1

(ANSA) È in Procura a Milano per essere interrogato Tommaso Gilardoni, amico di Leonardo Apache La Russa e con lui indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di un'ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato. Gilardoni è entrato in un ufficio al quarto piano del Palazzo di Giustizia accompagnato dal legale Alessio Lanzi per essere sentito dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, nelle indagini condotte dalla Squadra Mobile.

Il dj ha ricevuto un invito a comparire nei giorni scorsi per l'interrogatorio di oggi. In teoria potrebbe scegliere di avvalersi della facoltà di non rispondere. La Russa junior, invece, non sarà sentito oggi ma nei prossimi giorni (comunque entro dicembre), perché non è in Italia in questo periodo.

L'interrogatorio si tiene in un ufficio non lontano da quello del procuratore Marcello Viola ed è presente anche l'altro difensore, Luigi Stortoni. Così è iniziata la fase degli interrogatori da parte dei pm dei due indagati. Interrogatori che saranno anche l'occasione per chiedere ai due giovani il consenso per comparare il loro profilo genetico con l'unica traccia di Dna, compatibile con un profilo maschile, individuata sui reperti sequestrati. Gli interrogatori dei due indagati sono uno dei passaggi finali dell'inchiesta. Nelle scorse settimane si era chiusa, invece, una seconda tornata di audizioni di testimoni.

Testimonianze che, anche sulla base delle analisi di chat, messaggi e immagini estrapolate dai due telefoni di La Russa junior, sono servite per chiarire, tassello dopo tassello, alcuni punti di quella notte, tra il 18 e il 19 maggio, in cui la 22enne, stando al suo racconto, dopo aver bevuto un drink offerto dall'amico conosciuto al liceo, sarebbe piombata in uno stato confusionale al punto da essersi risvegliata nuda nel letto di lui senza ricordare nulla. Come teste, tra gli altri, era stato sentito Tommaso Inzaghi, figlio dell'allenatore dell'Inter Simone e della showgirl Alessia Marcuzzi. Inzaghi junior, amico del terzogenito di Ignazio La Russa, era presente, infatti, alla serata nella discoteca Apophis, dove Leonardo e la ragazza si erano rivisti dopo tanto tempo e dove Gilardoni aveva anche suonato come dj.

Leonardo Apache La Russa si è sempre difeso parlando di rapporti consenzienti, mentre la presunta vittima ha riferito che il 19 maggio, la mattina dopo la festa, quando si trovava in casa La Russa, alla richiesta di spiegazioni lui le aveva risposto che erano "venuti qui dopo la discoteca'". E poi che, "sotto effetto di sostanze stupefacenti", avevano avuto "un rapporto" e che lo stesso era accaduto con un suo amico ospite in un'altra stanza dell'appartamento. Amico individuato dai pm in Gilardoni. Uno dei punti dell'indagine sarà proprio la verifica sul consenso o meno e, quindi, se la giovane fosse in stato di incoscienza, come ha messo a verbale.

