Estratto dell’articolo di Emiliano Guanella per “la Stampa”

[…] La Colombia ha festeggiato quello che per molti è stato un «milagro», un miracolo, la sopravvivenza dei quattro bambini in mezzo alla foresta amazzonica per 40 giorni. Lesly, 13 anni, ha guidato il gruppo composto dalla sorella Solerny di 9 anni, dal fratello Ariel di 4 e dalla piccola Cristin.

Insieme sono usciti vivi dai resti del bimotore Cessna schiantatosi nella selva, non ce l'ha fatta invece la loro madre. Stavano lasciando la regione di Araracaura per raggiungere il loro papà, il leder degli indigeni Uitoto Manuel Ranoque, scappato da lì perchè minacciato di morte dai gruppi armati che dominano la regione. I quattro fratellini si sono fatti forza e hanno iniziato a camminare per la foresta, mettendo a prova tutta quanto hanno imparato dalla cultura ancestrale della loro comunità indigena. Insegnamenti di vita di un popolo abituato a vivere nella selva, a rispettare le leggi non scritte, a schivare i pericoli.

[…] i grandi felini predatori, gli scorpioni, i ragni, gli insetti velenosi, i serpenti. Hanno protetto Cristin, che il 26 maggio ha compiuto un anno, si sono cibati con bacche e arbusti e poi sono riusciti con i pacchi di alimenti che venivano lanciati dagli elicotteri dell'esercito che per più di un mese hanno perlustrato una area enorme, più di 1.500 chilometri.

Dall'alto sentivano il rumore degli elicotteri ed ogni tanto riuscivano ad ascoltare una voce che conoscevano bene, quella di nonna Fatima, che nella lingua uitoto diceva loro di stare tranquilli, di non camminare troppo, di avere fiducia perché presto sarebbero stati tratti in salvo. La Colombia intera ha seguito la vicenda, anche se col passare dei giorni le speranze di incontrarli si spegnevano lentamente. […]

Il comandante dell'esercito aveva detto fin da subito che le ipotesi possibili erano tre. La più probabile era quella di trovarli morti, poi c'era il rischio di sequestro da parte di narcos o di guerriglieri, infine che fossero ancora vivi e in libertà. […] La svolta nelle operazioni di soccorso è arrivata quando sono state scoperte in mezzo alla vegetazione delle orme di bambini assieme a quelle di un cane.

Erano tracce dei loro piedi assieme alle zampe di Wilson, un pastore belga del gruppo dei soccorritori che si era perso il giorno prima. I trecento soccorritori si sono concentrati nella zona, si sono fatti strada a colpi di machete, i fucili spianati come in un'azione di guerra. Hanno seguito i resti di cibo, degli arbusti bruciati, anche un pannolino della piccola Cristin, le traccia del loro passaggio. Li hanno trovati stremati, sotto un albero, disidratati e pieni di punture di insetti, ma vivi. […]

