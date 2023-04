24 apr 2023 14:30

L’INCREDIBILE STORIA DI WELL RIMO, ARTISTA FUGGITO DALL’AFRICA VERSO LA FRANCIA SU UN BARCONE NEL 2017, ORA I SUOI QUADRI VENGONO VENDUTI ALL'ASTA INSIEME ALLE OPERE DI PICASSO – L’UOMO È SCAPPATO DALLA COSTA D’AVORIO E, NEL 2020, HA OTTENUTO L’ASILO PER DIECI ANNI. ORA VIVE A MONTPELLIER - LA BASE D’ASTA PER I SUOI DIPINTI È DI 10 MILA EURO, ADDIRITTURA UNA SUA OPERA È IN CASA DI SPIKE LEE…