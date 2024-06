20 giu 2024 17:30

C’È UN INDAGATO PER LA MORTE DI SATNAM SINGH, IL BRACCIANTE INDIANO DI 31 ANNI, CHE LAVORAVA IN NERO A LATINA PER 4 EURO L'ORA ED È LASCIATO MORIRE IN STRADA CON IL BRACCIO TRANCIATO: ANTONELLO LOVATO, 38ENNE PROPRIETARIO DELLA DITTA IN CUI LA VITTIMA E LA MOGLIE LAVORAVANO, È INDAGATO PER OMICIDIO COLPOSO E OMISSIONE DI SOCCORSO: HA CARICATO L’UOMO E LA COMPAGNA SUL PULMINO E LI HA SCARICATI A CASA AL POSTO DI PORTARLI IN OSPEDALE…