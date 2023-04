L’INDIA FA TENDENZA – IL DIRETTORE CREATIVO DEL GALA DI MONTECARLO, LO STILISTA CHRISTIAN LOUBOUTIN, HA DECISO CHE IL “BALLO DELLA ROSA” QUEST’ANNO SARÀ A TEMA BOLLYWOOD! DIOR PRESENTA LA SUA COLLEZIONE PRE-AUTUNNALE 2023 A MUMBAI - COMPLICE IL SUCCESSO DEL FILM “RRR (RISE, ROAR, REVOLT)" LA MODA INDIANA HA FATTO BRECCIA IN OCCIDENTE, E A MILANO LE SCIURE MENEGHINE FREQUENTANO CORSI DI DANZA INDIANA…

Estratto dell’articolo di Michaela K. Bellisario per “Io Donna – Corriere della Sera”

pre fall 2023 di dior

Chetan Chauhan si muove rapido e leggiadro. Indossa i “ghungroo”, le tradizionali cavigliere indiane con i campanellini. Pesano da sole due chili. Inarca le dita della mano a forma di mudra, il suo sguardo è fisso in alto, ma l’espressività del viso cambia a ogni passo. Le donne presenti lo osservano con attenzione per poi tentare di emularlo. Potrebbe essere Mumbai, invece siamo al LoolaPaloosa, discobar della movida milanese a Corso Como.

Sono le due di pomeriggio. All’alba se ne sono andati gli ultimi clienti. Ora, forse, ci sono le mamme di quei ragazzi. Signore di cinquant’anni, ma anche giovani di trenta, con sari e gonnellone dal tessuto leggero e colorato. «Mi ispiro alle musiche del film premio Oscar, RRR, e ai balli di Madhuri Dixit, la più famosa attrice bollywoodiana, anche se la danza indiana è molto più ricca» racconta Chauhan, 32 anni, ballerino professionista, originario di Nuova Delhi. […]

akshata murty

Il mondo della moda a Mumbai

Un segno dei tempi. Perché adesso tutto parla dell’India. A Montecarlo, il direttore creativo del gala, Christian Louboutin, ha appena dato una sterzata di verve all’annuale “Ballo della Rosa” proponendo come tema proprio Bollywood. La famiglia Grimaldi-Casiraghi si è presentata tutta in glitter e sete preziose. Con Carolina di Monaco in silver e rosa e Beatrice Borromeo in un trionfo di pizzo e trasparenze nere con top bustier e gonna ampia.

Dior ha puntato su Mumbai per presentare la sua collezione Pre-Fall 23. Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della maison francese, ha portato in passerella una serie di color block per le sete verdi, gialle, rosa e viola, gonne dritte ispirate ai sari, tagli indiani di pantaloni, boleri, giacche e top. […]

Il primo Oscar della storia indiana

Sul fronte cinema, RRR (Rise, Roar, Revolt), l’epico kolossal indiano pieno di azione e balli (disponibile su Netflix), come si diceva, ha appena vinto una statuetta per la miglior canzone originale dal titolo Naatu Naatu.

danza indiana 1

Nessun film indiano ne aveva mai vinta una. Uno dei più grossi casi cinematografici dell’anno: il successo in India era atteso, nel resto del mondo - a Hollywood - in effetti no. Per non parlare dell’inglesissima Emma Thompson che balla scatenata a un matrimonio indiano nella romantica commedia What’s love di Shekhar Kapur con Lily James ora al cinema. [...]

Nozze indiane in Italia

L’India è rappresentata attualmente anche a Downing Street 10: la moglie del premer britannico Rishi Sunak, Akshata Murty, è figlia del sesto uomo più ricco dell’India, il miliardario N.R. Narayana Murty: le loro sfarzosissime nozze, a Bangalore nel 2009, sono durate due giorni, come da tradizione. […]

danza indiana 2

La Bollywood dance diverte

Di matrimoni indiani s’intende l’italianissima Valentina Manduchi, 37 anni, una delle più conosciute danzatrici bollywoodiane della penisola, art director del gruppo Apsaras Dance Bollywood (sono le ninfe celesti nella mitologia indù). Pur vivendo nella capitale inglese (studia con Urja Desai Thakore, una delle danzatrici e guru piú famose della Pagrav Academy, a Londra), viene invitata di continuo a nozze, festival ed eventi indiani in Italia. […]

«Le danze indiane sono un mix di stili tra tecnica estetica e narrativa religiosa. Sembrano semplici, ma ci vuole impegno. La Bollywood dance invece è divertente ed energica. Migliora l’umore ed è adatta a tutti, per questo piace: crea emozioni e benessere, una vera scarica di adrenalina». Chetan Chauhan chiede intanto alle “donne” del corso di sorridere (sono tutte accigliate). «Si balla nella piacevolezza, non è una gara» sottolinea mentre insegna il “tatkaar”, la pratica del ritmo con i piedi. E il suo “show” è travolgente.

danza indiana 3 danza indiana 4 danza indiana 5