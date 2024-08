L’INFLUENCER PRENDE IL VOLO – SPOPOLANO SUI SOCIAL I PROFILI DELLE HOSTESS CHE REGISTRANO VIDEO SULLE RICHIESTE PIÙ ASSURDE FATTE DAI PASSEGGERI E MOSTRANO IL LATO "SEGRETO" DEI VIAGGI IN AEREO: TRA LE PIÙ FAMOSE C’È BARBIEBAC, HOSTESS ARGENTINA CON 4,7 MILIONI DI FOLLOWER SU TIKTOK. MA IL FENOMENO STA PRENDENDO PIEDE ANCHE IN ITALIA, GRAZIE ALLA BONISSIMA BENEDETTA MINERALE, CHE DILETTA I SUOI 140MILA FOLLOWER CON POSE DA MODELLA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Novella Toloni per www.ilgiornale.it

Registrano video sulle richieste più assurde fatte dai passeggeri, creano reel per fornire informazioni sulle Faq e mostrano il lato più segreto e ironico dei viaggi in aereo. Sono le hostess influencer, le assistenti di volo che - durante e dopo i voli - raccontano sui social network i retroscena più singolari della vita da cabin crew. Su TikTok sono decine gli account di hostess che raccolgono milioni di visualizzazioni con i loro video e sono diventate delle vere e proprie star del web […]

Barbiebac, hostess argentina, ha un seguito di 4,7 milioni di follower su TikTok ed è diventata famosa sui social network per i suoi video e le live, dove racconta la sua vita da assistente di volo tra curiosità sugli aerei e i segreti del suo lavoro. […]

Cierra mistt, 29 anni americana, è una delle ultime hostess influencer approdate sul web ed è già seguita da oltre tre milioni di follower su TikTok. La giovane assistente di volo ha aperto addirittura un Vlog degli assistenti di volo con oltre cinquanta video su curiosità e risposte alle domande più frequenti dei viaggiatori.

Jeenie Weenie è sicuramente una delle hostess influencer più seguite anche se non vola più da tempo. Sul suo profilo TikTok - dove è seguita da ben dieci milioni di seguaci - Jeeniee (ex hostess della Emirates) continua a raccontare in modo ironico ciò che accade ogni giorno nei cieli di tutto il mondo tra passeggeri e equipaggio. […] Più influencer e meno hostess invece Mrs Miva, assistente di volo tedesca, che grazie alla sua bellezza e ai suoi video in stile fashion ha conquistato una schiera di seguaci.

Anche l'Italia ha la sua lunga schiera di hostess influencer. Il fenomeno è solo all'inizio, visti i numeri dei follower, ma le premesse per fare diventare queste assistenti di volo delle vere e proprie star dei social ci sono tutte. Mara Virlan, 106mila follower su TikTok, racconta la sua vita da assistente di volo della Ryanair come una vera influencer tra pose in volo, video su come indossa la divisa e raccoglie i capelli ma anche contenuti legati ai consigli su come affrontare imprevisti a bordo. Ha oltre 140mila seguaci anche Benedetta Minerale, hostess della Ryanair che ha conquistato i suoi follower con vlog sulla sua vita da assistente di volo.

Un racconto molto spontaneo delle sue giornate tra aeroporti e voli. Una delle ultime hostess approdate su TikTok è Giorgia Moroni, 33mila follower, che è riuscita a fare andare virale un video su come le compagnie aeree bilanciano il peso del velivolo in base ai passeggeri.

Virale anche il reel nel quale spiega che la compagnia per la quale lavora, la Wizzair, ha recentemente cambiato il messaggio di benvenuto da "Signore e signori..." in "Gentili passeggeri" per rendere l'annuncio Lgbt friendly.

