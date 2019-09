11 set 2019 17:41

L’INNOVAZIONE NON È DONNA – "FORBES" È STATA RANDELLATA SUI SOCIAL PER AVER STILATO LA LISTA DEI “100 LEADER PIÙ INNOVATIVI D’AMERICA” CHE COMPRENDE SOLO UNA DONNA AL 75ESIMO POSTO – NON SOLO: I REDATTORI DELLA RIVISTA NON SI SONO NEMMENO DEGNATI DI CERCARE SU GOOGLE UNA FOTO DI BARBARA RENTLER, CEO DI "ROSS STORES", LASCIANDO UN TRISTE SPAZIO GRIGIO – E IL WEB SI SCATENA…