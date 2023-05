4 mag 2023 15:57

L’INSULTO È SERVITO – EPIC FAIL IN UN RISTORANTE DI VALENCIA DOVE UN CAMERIERE PORTA A TAVOLO LO SCONTRINO CON TANTO DI INSULTO PER UNA CLIENTE: "NIENTE CARNE PER LA ROMPIPALLE" - LA DONNA VEGETARIANA AVEVA CHIESTO UN PIATTO DI SPAGHETTI ALLA CACCIATORA SENZA CARNE E AVEVA POI CRITICATO LA PIETANZA PERCHÉ ALTRO NON ERA CHE PASTA AL POMODORO – IL RISTORANTE NON HA PRESO BENE LE STOCCATE E…