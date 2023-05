6 mag 2023 12:00

L’INTELLIGENCE UCRAINA NON CREDE ALLA SPARATA DI YEVGENY PRIGOZHIN, IL CAPO DEI MERCENARI DEL GRUPPO WAGNER CHE IERI HA PUBBLICATO PER ANNUNCIARE LA RITIRATA DA BAKHMUT, CRITICANDO PESANTEMENTE I VERTICI DEL CREMLINO (“I MIEI RAGAZZI NON SUBIRANNO PERDITE INUTILI SENZA MUNIZIONI. SHOIGU E GERASIMOV, SIETE SOLO DELLE PUTTANE CHE VIVONO IN UFFICIO”) – PER KIEV, LA RUSSIA STA CONCENTRANDO NELLA CITTÀ MERCENARI CECENI E LE PAROLE DI PRIGOZHIN SAREBBERO UN MODO PER...