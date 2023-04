L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE “FREGA” GLI OCCHI ESPERTI DEI GIUDICI DI UN CONCORSO FOTOGRAFICO! L’ARTISTA TEDESCO BORIS ELDAGSEN HA VINTO IL PREMIO PER LA MIGLIORE IMMAGINE “CREATIVA” AI “SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS”, MA LO SCATTO ERA STATO GENERATO DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – L’UOMO HA RIFIUTATO IL PREMIO, MA SE IL RITRATTO DI DUE DONNE IN BIANCO E NERO È SEMBRATO “REALE” A DEGLI ESPERTI, O SO' COJONI GLI ESPERTI O NON C'E' SPERANZA DI DISTINGUERE IL VERO DAL FALSO...

Estratto dell’articolo di Silvio Morosi per www.corriere.it

PSEUDOMNESIA - The Electrician

Ha fatto (e continua a fare) discutere il riconoscimento vinto - e poi rifiutato sul palco della premiazione di Londra - dal tedesco Boris Eldagsen ai Sony World Photography Awards, uno dei concorsi fotografici più importanti del mondo. L'immagine "PSEUDOMNESIA | The Electrician", risultata prima nella categoria "Creatività" della sezione Open (che premia gli scatti singoli, ndr.), è stata, infatti, realizzata dall’intelligenza artificiale. […]

L'immagine è un ritratto in bianco e nero di due donne appartenenti a generazioni diverse, che ricorda il linguaggio visivo dei ritratti di famiglia degli anni Quaranta. Eldagsen - come dichiarato nel post pubblicato a premiazione avvenuta sul suo blog - ha ringraziato l'organizzazione "per aver selezionato la mia immagine e aver reso questo un momento storico, in quanto è la prima immagine generata dall'intelligenza artificiale a vincere in un prestigioso concorso fotografico internazionale.

BORIS ELDAGSEN

Quanti di voi sapevano o sospettavano che fosse generata dall'AI? Qualcosa non torna, vero? Le immagini AI e la fotografia non dovrebbero competere tra loro in un premio come questo. Sono entità diverse. L'intelligenza artificiale non è fotografia. Pertanto non accetterò il premio”. […]