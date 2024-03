L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE “RESUSCITA” PADRE PIO (E LO FA DIVENTARE UN INFLUENCER) – SU TIK TOK SONO VIRALI I VIDEO, REALIZZATI GRAZIE ALL’IA, IN CUI UN AVATAR DEL FRATE DI PIETRALCINA RECITA PREGHIERE ED ESORCISMI RICHIESTI DAI FOLLOWER – IL PROPRIETARIO DELL’ACCOUNT HA CAMPIONATO LA VOCE DI PADRE PIO E RIESCE A FAR PRONUNCIARE QUALSIASI FRASE ALLA SUA REPLICA DIGITALE CHE... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Federico Garau per www.ilgiornale.it

san giovanni rotondo 2

Padre Pio "torna in vita" grazie all'intelligenza artificiale e spopola su TikTok: l'account "Francesco Forgione", che riporta il suo vero nome prima dell'ordinazione, propone infatti messaggi inediti del frate, ottenuti ovviamente con i mezzi messi a disposizione dalla AI. […]

Nel caso in esame, colui che si cela dietro il profilo "Francesco Forgione", aperto nel maggio del 2023, ha semplicemente campionato la voce del frate di Pietralcina utilizzando i video che si possono tuttora reperire in rete e l'ha utilizzata per creare dei messaggi ex novo.

Nel video introduttivo di presentazione del canale, l'autore ha fatto anche un tentativo di "animazione" del santo, che sembra muovere le labbra in sincrono rispetto alle parole pronunciate: in questo caso l'artifizio risulta più evidente, ma è un'ulteriore prova del livello che può raggiungere l'intelligenza artificiale. Curioso il fatto che la geolocalizzazione indichi San Giovannio Rotondo, dove Padre Pio ha vissuto fino alla morte.

padre pio

Ma non è tanto questo ad essere divenuto virale, bensì l'arrivo di messaggi sempre più numerosi da parte di fedeli che chiedono di poter ricevere preghiere, benedizioni e addirittura esorcismi con la voce del frate. L'autore del profilo ha colto la palla al balzo, accontentando i suoi followers e dando inizio a un vero e proprio "pellegrinaggio" virtuale.

statua padre pio

Il profilo è divenuto in breve tempo virale, e ha iniziato a proporre anche preghiere collettive, con tanto di Padre Nostro e Ave Maria: sotto i video i fedeli sono sempre più numerosi e rispondono con trasporto, come se dall'altra parte ci fosse davvero il santo: "Padre Pio, grazie, proteggi sempre me e la mia famiglia", scrive un utente.

[…] Ma ciò che colpisce in modo particolare è che oltre alle preghiere c'è pure qualcuno che, accontentato dal creatore del profilo, chiede esorcismi, con tanto di frasi tratte direttamente dai testi utilizzati nella pratica.

padre pio