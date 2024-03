L’IPOCRISIA DI CASA FERRAGNI - DOPO AVER FATTO SOLDI A PALATE SPUTTANANDO OGNI ASPETTO DELLA SUA VITA, ORA L’INFLUENCER NON VUOLE CHE FEDEZ PARLI DEL DIVORZIO IN TV: LEI È TERRORIZZATA DAL FATTO CHE IL MARITO POSSA VUOTARE IL SACCO CREANDOLE UN DANNO DI IMMAGINE, MA LUI PARE INTENZIONATO A NON ASSECONDARE PIÙ L’EX MOGLIE – ANZI: AVREBBE FATTO PARTIRE UNA DIFFIDA PER IMPEDIRLE DI PUBBLICARE I VOLTI DEI FIGLI – L’AVVOCATO GIORGIO ASSUMMA: “PER PUBBLICARE LE FOTO DEI FIGLI È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI E…”

«Il privato non deve finire in televisione», afferma Chiara Ferragni, la donna che ha sempre messo in piazza tutta la sua vita. Che ha guadagnato fior di quattrini mostrando non solo abiti, borse e calzature, ma anche l’appartamento in città e la mega villa in vacanza, il primo bacio con Fedez, il fidanzamento non proprio una cosa intima, piuttosto esibito dal palco dell’Arena di Verona (la scena virale ha regnato sovrana per settimane su tutti i mezzi di informazione e sul web) e le nozze stellari.

Non ha risparmiato neanche i figli […] Senza dimenticare che la storia d’amore dei Ferragnez è stata ampiamente documentata in una serie prodotta da Amazon che dal dicembre 2021 ha dato il via alla commerciabilità della loro relazione. Adesso si preoccupa di salvaguardare il privato, l’influencer che ha incessantemente condiviso ogni momento delle sue giornate con milioni di follower.

[…] A farle paura ora sarebbe il danno all’immagine che le possibili dichiarazioni di Fedez potrebbero arrecarle, tanto da spingersi con una diffida a intimare all’ex di non parlare del loro matrimonio nell’intervista a Belve, programma di Rai Due e condotto da Francesca Fagnani, che lo vedrà ospite in una delle puntate della prossima stagione.

Il rapper, però, come rivelano i primi spoiler, sarebbe pronto a vuotare il sacco raccontando «tutta la verità sull’affaire Pandoro e sulla situazione di coppia». Roba grossa, insomma, visto che l’ex moglie non è mai stata chiara. I bene informati raccontano che sia adirata nei confronti dell’ex marito che lei cerca in tutti i modi di tenere sotto controllo per evitare che il castello di carta possa precipitare ulteriormente. Altro che separazione consensuale. Chissà che bolle in pentola.

Solo qualche giorno fa era stato Federico a entrare a gamba tesa nel difficile momento della coppia. Il rapper sembrerebbe aver invitato l’ex moglie a non pubblicare più i volti di Leone e Vittoria, per evitare che vengano strumentalizzati e «usati per fare engagement», come ha riportato La Stampa in un articolo. «Per pubblicare le foto dei figli è assolutamente necessario il consenso di entrambi i genitori. È quindi impossibile per uno dei due prendere queste iniziative senza consultare l’altro coniuge. Potrebbe dunque essere la mancanza di questo consenso il motivo per il quale Chiara Ferragni, in questi ultimi giorni, sta evitando di pubblicare le foto dei figli sui social», spiega l’avvocato dei vip, Giorgio Assumma.

[…] Quello dei Ferragnez ora «è un fenomeno strano, un vero ed incomprensibile non senso», aggiunge il legale, che si potrebbe ben spiegare con il fatto che manchi il consenso «di entrambi». Ciò potrebbe avallare i rumors che, in queste ore, parlano appunto di una diffida da parte di Fedez nei confronti della moglie relativa alla pubblicazione dei volti di Leone e Vittoria sui social. Si va avanti a colpi di diffide.

Anche nel paradiso fatto di lusso, privilegi, bellezza e amore eternamente esibito sui social, arrivano le tempeste.

Un’altra spiegazione, ma ne dubito, potrebbe riguardare la volontà della coppia di tutelarsi di fronte a un potenziale cambio nella legislazione italiana. Ricordiamo infatti che ieri, giovedì 21 marzo, è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge firmata da Europa Verde, in merito all’utilizzo delle immagini dei minori sul web.

