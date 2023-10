Traduzione dell’articolo di Nick Allen per https://www.dailymail.co.uk/

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Gli Stati Uniti stanno allestendo una macchina da guerra in Medio Oriente, con un chiaro messaggio all'Iran di rimanere in disparte, mentre Israele si prepara a lanciare un'invasione di terra a Gaza per distruggere il gruppo terroristico Hamas. A poche ore dal terribile attacco a Israele, il 7 ottobre, gli Stati Uniti hanno iniziato a trasferire nella regione navi da guerra, jet e forze speciali. Due portaerei, tra cui la più grande del mondo, la USS Gerald R. Ford, sono state inviate nel Mediterraneo orientale, insieme a decine di aerei.

la portaerei uss gerald ford

Molti altri aerei, tra cui squadriglie di caccia F-15 e F-16, sono stati inviati alle basi militari statunitensi nella regione, raddoppiando così il numero disponibile nel Golfo Persico. Alle unità di volo che sarebbero dovute tornare a casa presto è stato detto di restare. Circa 2.000 Marines statunitensi addestrati alle operazioni speciali e agli sbarchi anfibi sono stati trasferiti da un'esercitazione in Kuwait e si trovano ora a bordo di due navi da guerra al largo delle coste del Bahrein.

schieramento di mezzi americani in medio oriente

Il Pentagono sta inoltre preparando altri 2.000 uomini dell'Esercito e dell'Aeronautica come potenziale forza di risposta rapida. Lo schieramento di forze riflette la preoccupazione di Washington che Hezbollah, il gruppo terroristico con base in Libano, o lo stesso Iran, possano far degenerare la crisi in un conflitto regionale ancora più devastante. L'obiettivo principale del rafforzamento militare degli Stati Uniti è quello di dissuadere l'Iran e i suoi alleati dal compiere qualsiasi mossa aggressiva.

joe biden bibi netanyahu in israele

La USS Gerald R. Ford aveva appena completato un'esercitazione con la Marina italiana prima di ricevere l'ordine per la sua ultima missione. Ha un equipaggio di 5.000 persone e trasporta 90 aerei da guerra, tra cui i jet F-18 Super Hornet, i caccia d'assalto F-35 e i cacciabombardieri A-10. La portaerei, che dispone di un reattore nucleare, è dotata di un arsenale di armi come i missili Sea Sparrow e il sistema d'arma ravvicinata Mk-15 Phalanx, utilizzato per sparare proiettili perforanti. Cinque navi di supporto, tra cui cacciatorpedinieri, sono armate con missili da crociera Tomahawk e bombe a guida laser previsionale, armi terra-aria, superficie-superficie e antisommergibile.

vladimir putin ali khamenei

Una seconda portaerei, la USS Dwight D. Eisenhower, arriverà nel Mediterraneo orientale tra circa una settimana, accompagnata da altre quattro navi da guerra. La portaerei, nota anche come "Ike", ha 5.000 marinai e può portare fino a nove squadriglie di aerei, tra cui caccia ed elicotteri. I suoi aerei spia E2-Hawkeye saranno in grado di fornire avvisi tempestivi di eventuali lanci di missili nemici, di effettuare la sorveglianza e di rilevare gli aerei iraniani. Le portaerei possono anche essere utilizzate come basi da cui condurre la guerra d'informazione.

i mezzi americani diretti in medio oriente

Gran parte dell'operazione statunitense dovrebbe essere coordinata dal quartier generale avanzato del Comando Centrale degli Stati Uniti presso la base aerea di Al Udeid in Qatar, la più grande base statunitense in Medio Oriente. Anche prima del nuovo afflusso di potenza di fuoco, gli Stati Uniti avevano oltre 30.000 truppe nella regione. Tra queste, 13.000 in Qatar, 7.000 in Bahrein, almeno 3.000 in Arabia Saudita, Giordania e Kuwait, 2.500 in Iraq e 2.500 in Turchia.

aereo osprey decolla e atterra in verticale

La base aerea di Incirlik, in Turchia, ospita anche 50 bombe nucleari americane B61. Inoltre, circa 2.000 Marines statunitensi della 26esima Unità di Spedizione dei Marines erano appena arrivati in Kuwait per un'esercitazione quando è avvenuto l'attacco di Hamas in Israele. È stato subito detto loro di risalire sulle loro scialuppe - la USS Bataan e la USS Carter Hall - e hanno navigato più vicino alla crisi. Attualmente si trovano "da qualche parte" al largo delle coste del Bahrein, secondo i funzionari della difesa. Le loro navi trasportano aerei MV-22 Osprey con capacità di decollo e atterraggio verticale.

f22 raptor in qatar

Un portavoce ha dichiarato al Military Times: "Se gli venisse ordinato, potrebbero partecipare a qualche tipo di operazione a sostegno di Israele". Nel frattempo, una piccola squadra di forze per le operazioni speciali è stata inviata in Israele per aiutare a recuperare gli ostaggi, compresi gli americani, detenuti da Hamas a Gaza. Il Pentagono ha anche ordinato di preparare circa 2.000 forze statunitensi supplementari da dispiegare in Medio Oriente se necessario nei prossimi giorni e settimane. Esse fornirebbero intelligence e sorveglianza, trasporto e capacità mediche. Tra questi ci sarebbe anche personale dell'Aeronautica e dell'Esercito.

f 18 super hornets

Secondo gli esperti, una guerra tra Israele e Libano sarebbe ancora peggiore dell'attuale crisi di Gaza. Mentre Israele si prepara a un'invasione di terra di Gaza, l'Iran ha messo in guardia da una potenziale azione "preventiva" di Hezbollah. Hossein Amirabdollahian, ministro degli Esteri iraniano, ha dichiarato lunedì: "Per Hezbollah ci sono tutte le opzioni e gli scenari possibili. Qualsiasi misura preventiva è immaginabile nelle prossime ore".

SOLDATI USA IN MEDIORIENTE jet f 18 super hornets drone spia hawkeye marines si esercitano in kuwait

f 35a lightining ii sorvolano la uss bataan nel golfo dell oman