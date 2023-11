21 nov 2023 13:03

L’IRAN NON È IN GUERRA DIRETTAMENTE, MA I SUOI ALLEATI SÌ – I RIBELLI SCIITI HOUTHI DELLO YEMEN HANNO SEQUESTRATO LA NAVE “GALAXY LEADER”, NOLEGGIATA DA UNA COMPAGNIA GIAPPONESE MA DI PROPRIETÀ DELL’UOMO D’AFFARI ISRAELIANO ABRAHAM UNGAR. PER GLI USA È UNA TRAPPOLA: SE NON REAGISCONO TRASMETTONO UN SEGNALE DI DEBOLEZZA, SE LO FANNO RISCHIANO DI INNESCARE UN’ESCALATION – I GUERRIGLIERI, COME I LIBANESI DI HEZBOLLAH, SONO FORAGGIATI DA TEHERAN: NEMICI STORICI DI ARABIA SAUDITA ED EMIRATI, ORA VOGLIONO FAR VALERE IL LORO PESO REGIONALE...