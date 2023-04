4 apr 2023 09:30

L’ISIS COME L’IDRA: TAGLI UNA TESTA E NE RICOMPARE UN’ALTRA – L’ENNESIMO “LEADER” DELLO STATO ISLAMICO È STATO UCCISO IN SIRIA, IN UN RAID AMERICANO: SI TRATTA DI KHALED AYDD AHMAD AL-JABOURI, CHE SAREBBE RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE DI ATTACCHI IN EUROPA. LA SUA MORTE, DICONO DA WASHINGTON, PRIVERÀ “TEMPORANEAMENTE L’ISIS DELLA CAPACITÀ DI ORGANIZZARE ATTACCHI ALL’ESTERO”. ALMENO FINO A QUANDO NON SBUCHERÀ UN ALTRO SOTTO-CALIFFO…