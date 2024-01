L’ISIS VIVACCHIA IN MEZZO A NOI - CON L’ATTENTATO IN IRAN, LO STATO ISLAMICO PROVA A RISALIRE LA CHINA - IL MOVIMENTO JIHADISTA HA ALLARGATO LA PROPRIA TELA IN AFRICA, IN MOZAMBICO E IN TUTTA LA FASCIA CENTRALE DEL CONTINENTE DOVE È IN LOTTA CON ESERCITI LOCALI, CONSIGLIERI OCCIDENTALI E RUSSI, MA ANCHE CON LA COMPONENTE RIMASTA FEDELE AD AL QAEDA - È RIUSCITO AD INGLOBARE INSORTI AFRICANI E VOLONTARI DELL’EX REPUBBLICHE SOVIETICHE IN ASIA - DOPO IL 7 OTTOBRE È SALITA L’ALLERTA SUI LUPI SOLITARI IN EUROPA…

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

isis

Lo Stato Islamico ha scelto un doppio rilancio. Contro il nemico «vicino»: l’Iran e gli sciiti. Contro quello più lontano: il mondo cristiano ed ebraico, le chiese e sinagoghe a Washington, Londra, Parigi, Roma. […] Le grandi crisi, a cominciare dall’Ucraina, hanno distolto l’attenzione da una minaccia ridotta ma persistente. Il movimento ha visto il suo territorio originario restringersi […] Ha perso numerosi «Califfi» e ufficiali, eliminati dalla coalizione occidentale insieme agli alleati locali. Nel corso del 2023 il Comando centrale Usa ha condotto nel teatro siro-iracheno oltre 427 raid contro i militanti.

terroristi isis

Ne è passato di tempo da quando Al Baghdadi ha tenuto il suo discorso nella moschea di Mosul […] Oggi ci sono dei capi senza storia (nota) e senza volto, l’attuale leader Abu Hafs al Husseini al Qureishi ha ereditato il comando in agosto dopo la morte di numerosi dirigenti. Durante il 2023 la fazione ha rivendicato 838 azioni, un calo netto rispetto ai 1.811 del 2022. Le stime dell’Onu sostengono che tra Siria e Iraq vi sono circa 5-7 mila militanti mentre agiscono 4-6 mila nel quadrante afghano-pachistano.

Isis in Siria

Al ribasso la propaganda, di sicuro minore l’eco internazionale. Ma i numeri […] raccontano come il pericolo non sia svanito. Lo Stato Islamico ha allargato la propria tela in Africa, in Mozambico e in tutta la fascia centrale del continente dove è in lotta con eserciti locali, consiglieri occidentali e russi, ma anche con la componente rimasta fedele ad Al Qaeda.

Uccisione Maher al Aqal in Siria

È tornato ad essere un […] «partito» con agende regionali, capace comunque di sfidare, di uccidere, con assalti coordinati. È riuscito ad inglobare realtà di insorti africani che hanno trovato vantaggioso riciclarsi sotto la nuova etichetta. In Asia ha pescato reclute tra volontari dell’ex repubbliche sovietiche. Il Califfato […] ha continuato a far presa su elementi residenti in Europa […] La prevenzione fino ad oggi ha funzionato, merito delle informazioni raccolte, delle esperienze maturate da parte delle polizie […]

isis

[…] La strage in Iran […] colpisce l’avversario storico e segnala il desiderio di riscossa, chiede un’offensiva generale. […] Lo Stato Islamico, a partire dal 2016, ha aperto il fronte iraniano con determinazione. […]

isis k 1 isis k 2