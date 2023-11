8 nov 2023 16:39

L’ITALIA DÀ UN COLPO A GAZA E UNO A TEL AVIV – IL MINISTRO CROSETTO HA ANNUNCIATO CHE È IN PARTENZA VERSO GAZA LA PRIMA NAVE OSPEDALE: “IL NOSTRO PAESE È IL PRIMO A FARE UN'OPERAZIONE UMANITARIA IN QUELL'AEREA. NON VOGLIAMO ESSERE GLI UNICI. VORREI CHE SCOPPIASSE LA GARA TRA PAESI ARABI E OCCIDENTALI NEL PORTARE AIUTO. L'ITALIA CONTINUA IL LAVORO PER CERCARE DI BUTTARE ACQUA SUL FUOCO…”