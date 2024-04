4 apr 2024 11:27

L’ITALIA HA SPESO, NEL 2023, 270 MILIARDI DI EURO PER LE PENSIONI, COMPRESE QUELLE DI INVALIDITA’ - PER LE PRESTAZIONI TEMPORANEE (ASSEGNO UNICO, NASPI, BONUS ECC) SONO STATI EROGATI 38,6 MILIARDI DI EURO (+10,16%) CON UNA CRESCITA DEL 12% PER LA NASPI E DEL 38% SULL'ASSEGNO UNICO INTRODOTTO PERÒ NEL CORSO DEL 2022 (A DIMOSTRAZIONE CHE LA POVERTA’ IN ITALIA AUMENTA)