L’ITALIA È DIVENTATA UN BERSAGLIO – A ISTANBUL UNA PERSONA È MORTA IN UN ATTACCO ARMATO IN UNA CHIESA ITALIANA – I RESPONSABILI SAREBBERO DUE PERSONE MASCHERATE, CHE HANNO FATTO IRRUZIONE DURANTE UNA MESSA E HANNO SPARATO IN ARIA. LA VITTIMA È UN CITTADINO TURCO: SI È ALZATO URLANDO CONTRO LA COPPIA ED È STATO AMMAZZATO…

ATTACCO A UNA CHIESA ITALIANA A ISTANBUL, UN MORTO

(ANSA) - Una persona è morta in un attacco armato nella chiesa italiana di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul. Lo riferisce Cnn Turk precisando che l'attacco è avvenuto durante la messa della domenica. La polizia è sul posto.

MINISTRO TURCO, CACCIA A DUE PERSONE PER ATTACCO A CHIESA ++

(ANSA) - Due persone mascherate hanno fatto irruzione nella chiesa di Santa Maria attorno alle 11.40 (le 9.40 in Italia) e hanno aggredito con una pistola un uomo, identificato con le iniziali C.T., che assisteva alla funzione e che ha perso la vita. Lo ha riferito il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya su X, aggiungendo che sono in corso "gli sforzi per catturare gli aggressori". "Condanniamo con forza questo vile attacco", ha concluso il ministro.

ATTACCO A CHIESA ISTANBUL, LA VITTIMA È UN CITTADINO TURCO

(ANSA) - - E' un cittadino turco - a quanto si apprende - l'uomo, identificato come C.T., ucciso stamani in un attacco in una chiesa italiana di Istanbul. Secondo alcune ricostruzioni, mentre era in corso la messa i due uomini armati sono entrati sparando in aria, ma l'uomo, che sarebbe un senzatetto che trova spesso rifugio nella chiesa, si è alzato urlando contro i due assalitori che gli hanno sparato uccidendolo.

